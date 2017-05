Oct 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KA9 PUNJAB AND SIND BK 20-Oct-15 99.9240 6.9403 1 50 99.9240 6.9403 INE008A16XG2 IDBI BK 21-Oct-15 99.9052 6.9270 1 50 99.9052 6.9270 INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 99.9058 6.8831 1 35 99.9058 6.8831 INE237A16B72 KOTAK MAH BK 28-Oct-15 99.7737 6.8989 1 25 99.7737 6.8989 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.7720 6.9508 1 25 99.7720 6.9508 INE428A16QF8 ALLAHABAD BK 29-Oct-15 99.7548 6.9014 1 50 99.7548 6.9014 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.7284 7.1003 1 10 99.7284 7.1003 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.7303 7.0505 1 5 99.7303 7.0505 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.6350 7.4276 2 10 99.6569 6.9813 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.5399 7.0297 1 25 99.5399 7.0297 INE705A16MT9 VIJAYA BK 10-Nov-15 99.5769 7.0494 1 5 99.5769 7.0494 INE683A16GU8 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-15 99.3863 7.2704 1 25 99.3863 7.2704 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.3285 7.0501 1 45 99.3285 7.0501 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.3944 6.9497 1 25 99.3944 6.9497 INE683A16GV6 THE SOUTH INDIAN BK 20-Nov-15 99.3814 7.0998 1 5 99.3814 7.0998 INE141A16UV6 OBC 23-Nov-15 99.2724 7.0400 1 25 99.2724 7.0400 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 99.2088 7.0998 3 200 99.2088 7.0998 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 99.2088 7.0998 1 75 99.2088 7.0998 INE095A16QR0 INDUSIND BK 27-Nov-15 99.1896 7.1003 1 50 99.1896 7.1003 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.1004 7.0497 1 15 99.1004 7.0497 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.0857 7.0166 1 10 99.0857 7.0166 INE976G16BZ3 RBL BK 3-Dec-15 99.0959 7.4002 1 5 99.0959 7.4002 INE008A16XZ2 IDBI BK 4-Dec-15 99.0493 7.1497 1 50 99.0493 7.1497 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 98.9916 7.1503 1 25 98.9916 7.1503 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 98.9898 7.1630 2 55 98.9721 7.2900 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 98.9341 7.1499 1 25 98.9341 7.1499 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 98.9299 7.0502 1 25 98.9299 7.0502 INE608A16KR3 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-15 98.8721 7.0573 4 300 98.8721 7.0573 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 98.8733 7.0497 1 100 98.8733 7.0497 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 98.7278 7.0199 2 50 98.7278 7.0199 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 98.7832 7.0250 1 50 98.7832 7.0250 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 97.5708 7.2699 1 50 97.5708 7.2699 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 97.4382 7.2700 1 50 97.4382 7.2700 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 97.4297 7.2399 1 25 97.4297 7.2399 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.3509 7.2499 1 50 97.3509 7.2499 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 97.3053 7.2200 1 50 97.3053 7.2200 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.1068 7.2499 1 50 97.1068 7.2499 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 97.0284 7.2589 4 39.5 97.0041 7.3200 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 5-Aug-16 94.3792 7.4700 1 25 94.3792 7.4700 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 94.2482 7.4749 1 50 94.2482 7.4749 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 94.2118 7.4750 1 50 94.2118 7.4750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com