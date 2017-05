Oct 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16E68 IDBI BK 23-Oct-15 99.9239 6.9494 1 5 99.9239 6.9494 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.8669 6.9495 1 50 99.8669 6.9495 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.8851 6.9978 1 5 99.8851 6.9978 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 99.8467 7.0060 4 250 99.8462 7.0279 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 99.8277 6.9998 1 50 99.8277 6.9998 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.7326 6.9896 3 190 99.7322 7.0007 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 99.7513 7.0001 1 10 99.7513 7.0001 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 99.7495 7.0509 1 5 99.7495 7.0509 INE237A16H35 KOTAK MAH BK 2-Nov-15 99.7478 7.0989 1 5 99.7478 7.0989 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 99.6570 6.9792 1 50 99.6570 6.9792 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 99.6560 6.9996 1 25 99.6560 6.9996 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.6750 7.0007 1 5 99.6750 7.0007 INE705A16MT9 VIJAYA BK 10-Nov-15 99.5799 6.9992 1 25 99.5799 6.9992 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.5229 6.9984 2 70 99.5230 6.9976 INE095A16QX8 INDUSIND BK 16-Nov-15 99.4591 7.0894 1 75 99.4591 7.0894 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 99.4279 7.0006 1 100 99.4279 7.0006 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.3257 7.0797 1 100 99.3257 7.0797 INE976G16BY6 RBL BK 24-Nov-15 99.3096 7.2499 1 5 99.3096 7.2499 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 99.2864 7.0902 2 100 99.2864 7.0902 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 99.2673 7.0897 1 75 99.2673 7.0897 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.1573 7.0500 1 5 99.1573 7.0500 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.1573 7.0500 1 5 99.1573 7.0500 INE237A16I00 KOTAK MAH BK 7-Dec-15 99.0624 7.0503 2 50 99.0624 7.0503 INE238A16YK5 AXIS BK 14-Jan-16 98.3082 7.2199 1 50 98.3082 7.2199 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.4108 7.2401 1 50 97.4108 7.2401 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 97.3473 7.2600 1 50 97.3473 7.2600 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 97.3615 7.2201 1 1 97.3615 7.2201 INE434A16KQ6 ANDHRA BK 7-Mar-16 97.2908 7.2600 1 50 97.2908 7.2600 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.2605 7.2400 1 50 97.2605 7.2400 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 97.2476 7.2751 1 25 97.2476 7.2751 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 97.2306 7.2701 1 5 97.2306 7.2701 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 97.2342 7.2099 1 25 97.2342 7.2099 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 97.2118 7.2700 1 16 97.2118 7.2700 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 97.1706 7.2299 1 25 97.1706 7.2299 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 97.1360 7.2716 2 75 97.1347 7.2749 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 93.8857 7.4750 1 50 93.8857 7.4750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com