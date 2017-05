Oct 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16A72 AXIS BK 21-Oct-15 99.9806 7.0824 1 15 99.9806 7.0824 INE683A16GW4 THE SOUTH INDIAN BK 23-Oct-15 99.9428 6.9633 1 95 99.9428 6.9633 INE141A16UU8 OBC 23-Oct-15 99.9614 7.0472 1 50 99.9614 7.0472 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.8851 6.9978 1 240 99.8851 6.9978 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 99.8668 6.9567 2 105 99.8640 7.1011 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 99.8669 6.9495 1 75 99.8669 6.9495 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.8474 6.9752 2 115 99.8472 6.9822 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 99.8472 6.9822 1 40 99.8472 6.9822 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.8075 7.0398 1 25 99.8075 7.0398 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.7513 7.0001 1 50 99.7513 7.0001 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 99.7513 7.0001 1 25 99.7513 7.0001 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.7688 7.0486 1 15 99.7688 7.0486 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 99.7720 6.9508 1 5 99.7720 6.9508 INE141A16US2 OBC 3-Nov-15 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE237A16H43 KOTAK MAH BK 3-Nov-15 99.7303 7.0505 1 4 99.7303 7.0505 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.6179 7.0001 2 100 99.6179 7.0001 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 99.6179 7.0001 1 45 99.6179 7.0001 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 99.6131 7.0883 1 25 99.6131 7.0883 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 99.6179 7.0001 1 25 99.6179 7.0001 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.5417 7.0017 4 205 99.5418 7.0005 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.5418 7.0005 1 25 99.5418 7.0005 INE667A16FJ6 SYNDICATE BK 13-Nov-15 99.5425 6.9898 1 25 99.5425 6.9898 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.4659 6.9998 1 50 99.4659 6.9998 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 99.4400 7.0880 2 100 99.4400 7.0880 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.4073 7.0202 1 50 99.4073 7.0202 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 99.3989 7.1203 1 25 99.3989 7.1203 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 99.2867 7.0872 1 75 99.2867 7.0872 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 99.2662 7.1004 1 25 99.2662 7.1004 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.2010 6.9996 1 25 99.2010 6.9996 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.1828 7.1604 1 25 99.1828 7.1604 INE008A16XZ2 IDBI BK 4-Dec-15 99.1383 7.0501 1 25 99.1383 7.0501 INE976G16CB2 RBL BK 4-Dec-15 99.1141 7.2499 1 25 99.1141 7.2499 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.0287 7.1600 1 25 99.0287 7.1600 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 98.9488 7.0503 1 100 98.9488 7.0503 INE608A16KR3 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-15 98.9477 7.0577 2 100 98.9477 7.0577 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 98.2222 7.2598 1 5 98.2222 7.2598 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 97.4985 7.2595 1 10 97.4985 7.2595 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 97.3763 7.2848 1 15 97.3763 7.2848 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 97.3240 7.2201 1 25 97.3240 7.2201 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 97.2866 7.2200 1 50 97.2866 7.2200 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 97.2200 7.3501 2 100 97.2200 7.3501 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 97.2454 7.2301 2 50 97.2454 7.2301 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 97.2651 7.2275 1 25 97.2651 7.2275 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 97.1931 7.2199 1 50 97.1931 7.2199 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 97.1912 7.2249 1 25 97.1912 7.2249 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 95.5125 7.3601 1 50 95.5125 7.3601 INE090A16Z13 ICICI BK 20-Jun-16 95.2560 7.4500 1 4.3 95.2560 7.4500 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 94.2665 7.5000 1 50 94.2665 7.5000 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 93.8857 7.4750 3 100 93.8857 7.4750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com