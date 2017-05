Oct 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16UU8 OBC 23-Oct-15 99.9622 6.9011 2 50 99.9622 6.9011 INE040A16AJ7 HDFC BK 26-Oct-15 99.9053 6.9197 1 25 99.9053 6.9197 INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.9035 7.0513 1 5 99.9035 7.0513 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 99.9035 7.0513 1 1 99.9035 7.0513 INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 99.9233 7.0042 1 10 99.9233 7.0042 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 99.8856 6.9673 1 5 99.8856 6.9673 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.8669 6.9495 1 25 99.8669 6.9495 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.7695 7.0265 2 440 99.7704 6.9997 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 99.7704 6.9997 1 90 99.7704 6.9997 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.7880 7.0495 1 5 99.7880 7.0495 INE608A16KD3 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-15 99.7132 6.9989 1 50 99.7132 6.9989 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.6931 7.0223 2 30 99.6937 7.0089 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.5597 7.0176 2 55 99.5602 7.0103 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.4827 7.0295 1 25 99.4827 7.0295 INE683A16GT0 THE SOUTH INDIAN BK 17-Nov-15 99.4775 7.1005 1 25 99.4775 7.1005 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.2854 7.1002 1 5 99.2854 7.1002 INE976G16CD8 RBL BK 2-Dec-15 99.1779 7.2037 1 50 99.1779 7.2037 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.2258 7.1197 1 25 99.2258 7.1197 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.2333 7.0502 1 5 99.2333 7.0502 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 99.1840 7.1498 1 5 99.1840 7.1498 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.1728 7.0801 1 125 99.1728 7.0801 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.2057 7.1274 2 100 99.1999 7.1803 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 99.0736 7.1104 1 40 99.0736 7.1104 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 98.9634 7.0800 1 100 98.9634 7.0800 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 98.9843 7.0669 3 150 98.9966 6.9802 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 98.9547 7.0103 2 50 98.9547 7.0103 INE608A16KS1 PUNJAB AND SIND BK 18-Dec-15 98.9299 7.0502 3 500 98.9299 7.0502 INE238A16YP4 AXIS BK 22-Dec-15 98.8083 7.1003 1 100 98.8083 7.1003 INE090A16U83 ICICI BK 23-Dec-15 98.7894 7.0997 1 200 98.7894 7.0997 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.6492 7.1399 1 65 98.6492 7.1399 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 97.7738 7.2900 1 50 97.7738 7.2900 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.4382 7.2700 2 50 97.4382 7.2700 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 97.3899 7.3001 2 50 97.3899 7.3001 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 97.3885 7.2501 1 50 97.3885 7.2501 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 97.2772 7.3499 1 50 97.2772 7.3499 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 97.2384 7.3001 1 50 97.2384 7.3001 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.1892 7.2801 1 50 97.1892 7.2801 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 97.1591 7.3099 1 2 97.1591 7.3099 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 97.1255 7.2500 1 50 97.1255 7.2500 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 97.1139 7.2801 1 25 97.1139 7.2801 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 97.0190 7.2824 2 50 97.0190 7.2824 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 96.9029 7.3369 1 15 96.9029 7.3369 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 95.3672 7.4501 1 50 95.3672 7.4501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com