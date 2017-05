Oct 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KF8 PUNJAB AND SIND BK 26-Oct-15 99.9421 7.0486 1 50 99.9421 7.0486 INE976G16BX8 RBL BK 26-Oct-15 99.9421 7.0486 1 18.5 99.9421 7.0486 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.9035 7.0513 1 245 99.9035 7.0513 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 99.8072 7.0508 1 25 99.8072 7.0508 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.8087 6.9958 1 5 99.8087 6.9958 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 99.8612 7.2475 1 5 99.8612 7.2475 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.7885 7.0333 2 160 99.7886 7.0295 INE141A16US2 OBC 3-Nov-15 99.7896 6.9962 1 40 99.7896 6.9962 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.7311 7.0295 1 75 99.7311 7.0295 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.5960 7.0504 1 5 99.5960 7.0504 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.5418 7.0005 1 5 99.5418 7.0005 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 99.4621 7.0498 2 200 99.4621 7.0498 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.5228 7.0005 1 5 99.5228 7.0005 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 99.5174 7.0801 1 5 99.5174 7.0801 INE238A16B48 AXIS BK 24-Nov-15 99.4375 7.1198 1 100 99.4375 7.1198 INE608A16KM4 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-15 99.4469 7.0001 1 5 99.4469 7.0001 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 99.4006 7.1000 1 5 99.4006 7.1000 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.3814 7.0998 1 25 99.3814 7.0998 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 99.3238 7.0998 1 25 99.3238 7.0998 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 99.2208 7.3498 1 5 99.2208 7.3498 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.2854 7.1002 1 25 99.2854 7.1002 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.2333 7.0502 1 5 99.2333 7.0502 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.2121 7.0699 1 75 99.2121 7.0699 INE683A16HB6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-15 99.1874 7.1197 1 100 99.1874 7.1197 INE683A16HB6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-15 99.2460 7.1103 1 50 99.2460 7.1103 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.0696 7.1414 2 125 99.0696 7.1414 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 99.0814 7.0499 1 25 99.0814 7.0499 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.0611 7.0601 2 25 99.0611 7.0601 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.0354 7.1102 1 125 99.0354 7.1102 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 98.9838 7.0702 1 100 98.9838 7.0702 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 99.0408 7.0700 1 25 99.0408 7.0700 INE238A16YP4 AXIS BK 22-Dec-15 98.8463 7.1003 2 100 98.8463 7.1003 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.6909 7.2499 1 50 97.6909 7.2499 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 97.4659 7.3000 1 50 97.4659 7.3000 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 97.2988 7.2900 1 50 97.2988 7.2900 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 97.3662 7.2599 1 25 97.3662 7.2599 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 97.1628 7.3001 1 50 97.1628 7.3001 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 97.1440 7.2999 1 32 97.1440 7.2999 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 95.3672 7.4500 1 50 95.3672 7.4500 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 95.1635 7.4500 1 50 95.1635 7.4500 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 94.4006 7.5700 3 150 94.4006 7.5700 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 94.4561 7.5699 2 150 94.4561 7.5699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com