Oct 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KG6 PUNJAB AND SIND BK 27-Oct-15 99.9801 7.2649 1 66 99.9801 7.2649 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.9200 7.3096 3 240 99.9195 7.3515 INE608A16KB7 PUNJAB AND SIND BK 2-Nov-15 99.8661 6.9913 1 10 99.8661 6.9913 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 99.8851 6.9978 1 5 99.8851 6.9978 INE434A16MA6 ANDHRA BK 5-Nov-15 99.8166 7.4516 1 5 99.8166 7.4516 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.7868 7.0895 1 40 99.7868 7.0895 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 99.8086 6.9995 1 5 99.8086 6.9995 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 99.7357 7.4404 1 5 99.7357 7.4404 INE705A16MT9 VIJAYA BK 10-Nov-15 99.7111 7.0503 1 10 99.7111 7.0503 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.6644 7.2298 1 25 99.6644 7.2298 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.6496 7.5497 1 5 99.6496 7.5497 INE238A16B63 AXIS BK 17-Nov-15 99.5858 7.2291 1 25 99.5858 7.2291 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 99.5789 7.3501 1 5 99.5789 7.3501 INE976G16BU4 RBL BK 18-Nov-15 99.5619 7.3005 1 5 99.5619 7.3005 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 99.3823 7.0894 1 50 99.3823 7.0894 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.3814 7.0998 1 25 99.3814 7.0998 INE705A16MX1 VIJAYA BK 1-Dec-15 99.3351 6.9804 1 5 99.3351 6.9804 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.2652 7.1102 1 25 99.2652 7.1102 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 99.1953 7.0500 1 50 99.1953 7.0500 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.1705 7.1000 1 25 99.1705 7.1000 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.2010 6.9996 1 5 99.2010 6.9996 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.1206 7.0398 1 50 99.1206 7.0398 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 99.0736 7.1104 2 100 99.0736 7.1104 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 99.0585 7.0799 1 25 99.0585 7.0799 INE976G16CF3 RBL BK 18-Dec-15 98.9707 7.3000 1 5 98.9707 7.3000 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 98.9374 7.0003 1 5 98.9374 7.0003 INE608A16KT9 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-15 98.8886 7.0728 1 50 98.8886 7.0728 INE608A16KU7 PUNJAB AND SIND BK 28-Dec-15 98.7940 7.0724 4 350 98.7940 7.0724 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 97.8282 7.3000 1 50 97.8282 7.3000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.7944 7.2850 1 75 97.7944 7.2850 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 97.7944 7.2850 1 25 97.7944 7.2850 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 97.5354 7.3199 1 25 97.5354 7.3199 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 97.4849 7.3000 2 100 97.4849 7.3000 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 97.4761 7.2698 1 0.15 97.4761 7.2698 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 97.3520 7.3001 3 125 97.3520 7.3001 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 97.3538 7.2950 2 50 97.3538 7.2950 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 97.0061 7.3149 1 200 97.0061 7.3149 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 97.0279 7.3075 2 200 97.0279 7.3075 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 95.7026 7.4499 1 100 95.7026 7.4499 INE237A16H01 KOTAK MAH BK 27-Jul-16 94.6111 7.5599 1 4.4 94.6111 7.5599 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 94.4561 7.5699 3 100 94.4561 7.5699 INE237A16I83 KOTAK MAH BK 30-Sep-16 93.5106 7.4500 1 10 93.5106 7.4500 INE237A16J09 KOTAK MAH BK 12-Oct-16 93.2550 7.5000 1 10 93.2550 7.5000 INE237A16I91 KOTAK MAH BK 14-Oct-16 93.2193 7.4999 1 40 93.2193 7.4999 INE237A16J17 KOTAK MAH BK 24-Oct-16 93.0410 7.5000 1 7 93.0410 7.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.