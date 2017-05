Oct 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 99.9818 6.6515 3 250 99.9822 6.4982 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.9433 6.9024 1 60 99.9433 6.9024 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 99.8851 6.9978 1 50 99.8851 6.9978 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.8659 7.0017 1 25 99.8659 7.0017 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.8086 6.9995 2 200 99.8086 6.9995 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 99.8252 7.1015 1 5 99.8252 7.1015 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 99.7495 7.0509 1 25 99.7495 7.0509 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 99.7513 7.0001 1 15 99.7513 7.0001 INE705A16MT9 VIJAYA BK 10-Nov-15 99.7303 7.0505 1 10 99.7303 7.0505 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.6775 7.3808 1 5 99.6775 7.3808 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.5577 7.0503 1 50 99.5577 7.0503 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 99.4897 7.2006 1 5 99.4897 7.2006 INE090A168B6 ICICI BK 30-Nov-15 99.3622 7.0997 1 5 99.3622 7.0997 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.3299 7.0353 1 25 99.3299 7.0353 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 99.3285 7.0501 1 5 99.3285 7.0501 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 99.2077 7.1097 1 50 99.2077 7.1097 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.1896 7.1003 2 175 99.1896 7.1003 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 99.1885 7.1100 1 125 99.1885 7.1100 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 99.2010 6.9996 1 25 99.2010 6.9996 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.0878 7.0004 1 25 99.0878 7.0004 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 99.0532 7.1201 1 50 99.0532 7.1201 INE608A16KT9 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-15 98.9076 7.0725 5 400 98.9076 7.0725 INE608A16KU7 PUNJAB AND SIND BK 28-Dec-15 98.8129 7.0725 2 300 98.8129 7.0725 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.7952 7.2823 1 0.2 97.7952 7.2823 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.7006 7.2800 1 35 97.7006 7.2800 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 97.3986 7.3299 2 60 97.3986 7.3299 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 97.4176 7.3300 1 25 97.4176 7.3300 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 97.4228 7.2599 1 75 97.4228 7.2599 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 97.3694 7.3045 1 0.5 97.3694 7.3045 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 97.3556 7.2899 1 25 97.3556 7.2899 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 97.3485 7.3100 1 25 97.3485 7.3100 INE077A16CO5 DENA BK 11-Mar-16 97.3485 7.3100 1 25 97.3485 7.3100 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 97.3450 7.3199 1 25 97.3450 7.3199 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 97.2384 7.3001 1 50 97.2384 7.3001 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 95.1742 7.5850 1 25 95.1742 7.5850 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 94.9927 7.6349 1 25 94.9927 7.6349 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 95.0238 7.5551 1 20.3 95.0238 7.5551 INE238A16A56 AXIS BK 8-Jul-16 94.9865 7.5550 1 5.8 94.9865 7.5550 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 94.5381 7.5313 1 1.5 94.5381 7.5313 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com