Oct 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.9614 7.0472 1 25 99.9614 7.0472 INE565A16AD6 INDIAN OVERSEAS BK 30-Oct-15 99.9811 6.8998 1 5 99.9811 6.8998 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.9056 6.8999 6 320 99.9056 6.8977 INE166A16LY6 ING VYSYA BK 2-Nov-15 99.9047 6.9635 1 25 99.9047 6.9635 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.8457 7.0508 1 5 99.8457 7.0508 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.6941 6.9998 2 150 99.6941 6.9998 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.7123 7.0209 1 50 99.7123 7.0209 INE008A16F59 IDBI BK 16-Nov-15 99.6535 7.0507 1 5 99.6535 7.0507 INE238A16B63 AXIS BK 17-Nov-15 99.6179 7.0001 1 25 99.6179 7.0001 INE667A16FK4 SYNDICATE BK 18-Nov-15 99.6070 7.2005 1 5 99.6070 7.2005 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.5989 6.9996 1 10 99.5989 6.9996 INE705A16MV5 VIJAYA BK 23-Nov-15 99.5194 7.0506 1 5 99.5194 7.0506 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.4446 7.0294 2 100 99.4446 7.0294 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.4279 7.0006 1 25 99.4279 7.0006 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.4469 7.0001 1 5 99.4469 7.0001 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.3494 7.0301 1 100 99.3494 7.0301 INE608A16KI2 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-15 99.3457 7.0704 1 50 99.3457 7.0704 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.3485 7.0399 1 35 99.3485 7.0399 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 99.3290 7.0448 1 15 99.3290 7.0448 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.3085 7.0599 1 25 99.3085 7.0599 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 99.2199 6.9994 1 40 99.2199 6.9994 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.2121 7.0699 1 25 99.2121 7.0699 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.1549 7.0702 1 50 99.1549 7.0702 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.1740 7.0698 1 25 99.1740 7.0698 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.0801 7.0600 1 100 99.0801 7.0600 INE683A16HD2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Jan-16 98.6542 7.3223 4 400 98.6542 7.3223 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.8142 7.2825 1 20 97.8142 7.2825 INE090A16W16 ICICI BK 22-Feb-16 97.7016 7.3389 1 25 97.7016 7.3389 INE090A16W32 ICICI BK 23-Feb-16 97.6882 7.3201 2 30 97.6882 7.3201 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 97.6632 7.3390 1 10 97.6632 7.3390 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 97.6515 7.3152 1 25 97.6515 7.3152 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 97.5610 7.2999 1 25 97.5610 7.2999 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 97.5039 7.3000 1 25 97.5039 7.3000 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 97.4989 7.3150 1 10 97.4989 7.3150 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 97.4046 7.3125 1 25 97.4046 7.3125 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 97.3249 7.2699 1 25 97.3249 7.2699 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 97.3132 7.2501 1 50 97.3132 7.2501 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 97.2952 7.3000 1 25 97.2952 7.3000 INE514E16AE4 EXPORT IMPORT BK OF 16-Mar-16 97.2872 7.2699 1 25 97.2872 7.2699 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 97.2647 7.2799 1 25 97.2647 7.2799 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 97.2005 7.2500 1 50 97.2005 7.2500 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 97.0418 7.3201 1 25 97.0418 7.3201 INE090A16Z88 ICICI BK 7-Jul-16 95.0113 7.5750 2 24.5 95.0113 7.5750 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 94.4999 7.5601 1 25 94.4999 7.5601 INE090A168A8 ICICI BK 25-Aug-16 94.1058 7.5700 1 25 94.1058 7.5700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com