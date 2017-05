Oct 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 99.9808 7.0093 1 40 99.9808 7.0093 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 99.9250 6.8489 1 50 99.9250 6.8489 INE976G16BV2 RBL BK 2-Nov-15 99.9425 6.9999 1 5 99.9425 6.9999 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.9060 6.8685 1 200 99.9060 6.8685 INE141A16US2 OBC 3-Nov-15 99.9043 6.9928 2 45 99.9043 6.9928 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.8659 7.0017 1 50 99.8659 7.0017 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.8468 7.0005 1 45 99.8468 7.0005 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 99.8472 6.9822 1 25 99.8472 6.9822 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.8059 7.0984 1 5 99.8059 7.0984 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 99.7865 7.0995 1 5 99.7865 7.0995 INE608A16KP7 PUNJAB AND SIND BK 23-Nov-15 99.5204 7.0352 3 100 99.5208 7.0300 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.5222 7.0094 1 50 99.5222 7.0094 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.5353 7.1003 1 5 99.5353 7.1003 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.4101 7.4687 1 50 99.4101 7.4687 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.3675 7.0404 1 10 99.3675 7.0404 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.3332 7.0005 1 25 99.3332 7.0005 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 99.1976 7.0296 3 100 99.1976 7.0296 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.1781 7.0344 1 8 99.1781 7.0344 INE141A16SS6 OBC 15-Dec-15 99.1004 7.0497 1 100 99.1004 7.0497 INE084A16BT2 BK OF INDIA 15-Dec-15 99.1029 7.0299 2 50 99.1029 7.0299 INE608A16KS1 PUNJAB AND SIND BK 18-Dec-15 99.0558 7.1004 1 25 99.0558 7.1004 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 98.9753 7.1300 2 10 98.9568 7.2600 INE608A16KT9 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-15 98.9822 6.9503 1 5 98.9822 6.9503 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.8290 7.0898 3 200 98.8290 7.0898 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 98.3284 7.3001 1 50 98.3284 7.3001 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.8311 7.2901 2 50 97.8311 7.2901 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.7356 7.2901 1 50 97.7356 7.2901 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.7417 7.2700 1 25 97.7417 7.2700 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 97.5328 7.2701 1 25 97.5328 7.2701 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 97.3830 7.3200 1 25 97.3830 7.3200 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 97.3509 7.2499 1 25 97.3509 7.2499 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 97.3295 7.3101 1 5 97.3295 7.3101 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 97.2193 7.2499 1 25 97.2193 7.2499 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 95.5979 7.4700 2 75 95.5979 7.4700 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 95.0581 7.5600 1 25 95.0581 7.5600 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 94.3961 7.5500 1 50 94.3961 7.5500 INE237A16J74 KOTAK MAH BK 28-Oct-16 92.9368 7.6000 1 40 92.9368 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com