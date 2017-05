Oct 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16DE4 DENA BK 2-Nov-15 99.9425 6.9999 3 300 99.9425 6.9999 INE141A16UT0 OBC 2-Nov-15 99.9425 6.9999 1 195 99.9425 6.9999 INE528G16ZO5 YES BK 2-Nov-15 99.9422 7.0412 3 190 99.9424 7.0120 INE008A16XH0 IDBI BK 2-Nov-15 99.9425 6.9999 2 185 99.9425 6.9999 INE434A16LZ5 ANDHRA BK 2-Nov-15 99.9425 6.9999 2 135 99.9425 6.9999 INE095A16QU4 INDUSIND BK 2-Nov-15 99.9413 7.1433 2 90 99.9413 7.1460 INE683A16GO1 THE SOUTH INDIAN BK 2-Nov-15 99.9429 6.9511 1 50 99.9429 6.9511 INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.9221 7.1099 7 750 99.9157 7.6989 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 99.8583 7.3991 7 835 99.8583 7.3991 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 99.8678 6.9024 1 25 99.8678 6.9024 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 99.8659 7.0017 1 5 99.8659 7.0017 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.7288 7.0887 3 240 99.7288 7.0898 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.7295 7.0722 3 55 99.7322 7.0007 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.6521 7.0793 1 50 99.6521 7.0793 INE237A16C30 KOTAK MAH BK 19-Nov-15 99.5847 7.6108 1 0.25 99.5847 7.6108 INE112A16IQ2 CORPORATION BK 20-Nov-15 99.5949 7.0697 2 600 99.5943 7.0802 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 99.5943 7.0802 1 40 99.5943 7.0802 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 99.4790 7.0800 1 25 99.4790 7.0800 INE238A16B97 AXIS BK 27-Nov-15 99.5194 7.0506 1 25 99.5194 7.0506 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.5161 7.0993 1 5 99.5161 7.0993 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 99.4006 7.1000 2 100 99.4006 7.1000 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.3831 7.0802 3 150 99.3831 7.0802 INE705A16MX1 VIJAYA BK 1-Dec-15 99.4391 7.0994 1 75 99.4391 7.0994 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.3857 7.0502 2 50 99.3857 7.0502 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.3640 7.0796 1 30 99.3640 7.0796 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.2497 7.0751 1 50 99.2497 7.0751 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 99.2734 7.0303 1 50 99.2734 7.0303 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 99.2199 6.9994 1 25 99.2199 6.9994 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.2765 7.0001 1 5 99.2765 7.0001 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.1840 7.1498 1 5 99.1840 7.1498 INE608A16KT9 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-15 99.0328 6.9897 1 5 99.0328 6.9897 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.8246 7.1165 4 300 98.8241 7.1198 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 97.8665 7.3000 1 15 97.8665 7.3000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.8531 7.2801 1 0.25 97.8531 7.2801 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.7622 7.2652 2 100 97.7622 7.2652 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.7555 7.2874 2 40 97.7555 7.2874 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 97.5800 7.3000 2 50 97.5800 7.3000 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 97.2307 7.2698 1 50 97.2307 7.2698 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 97.0777 7.3250 1 10 97.0777 7.3250 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 95.7231 7.5501 2 100 95.7231 7.5501 INE090A16Z21 ICICI BK 9-Jun-16 95.5627 7.6001 1 50 95.5627 7.6001 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 95.5867 7.5234 3 150 95.5605 7.5701 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 95.6562 7.4999 1 50 95.6562 7.4999 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 95.4397 7.5500 1 1.5 95.4397 7.5500 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 95.3774 7.5599 1 50 95.3774 7.5599 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 94.5068 7.5500 1 100 94.5068 7.5500 INE237A16J66 KOTAK MAH BK 10-Oct-16 93.2798 7.6000 1 10 93.2798 7.6000 INE237A16J58 KOTAK MAH BK 26-Oct-16 92.9908 7.6000 1 15 92.9908 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com