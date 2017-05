Nov 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IF5 CORPORATION BK 3-Nov-15 99.9805 7.1189 1 135 99.9805 7.1189 INE608A16KK8 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-15 99.9808 7.0093 1 101.5 99.9808 7.0093 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.9235 6.9851 2 515 99.9237 6.9677 INE095A16RA4 INDUSIND BK 6-Nov-15 99.9212 7.1962 1 65 99.9212 7.1962 INE683A16GQ6 THE SOUTH INDIAN BK 6-Nov-15 99.9201 7.2967 1 25 99.9201 7.2967 INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 99.8646 7.0697 1 10 99.8646 7.0697 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.8646 7.0697 1 5 99.8646 7.0697 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.7887 7.0278 4 240 99.7874 7.0695 INE667A16FJ6 SYNDICATE BK 13-Nov-15 99.7874 7.0695 1 75 99.7874 7.0695 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.7883 7.0395 1 25 99.7883 7.0395 INE008A16F59 IDBI BK 16-Nov-15 99.7318 7.0112 1 50 99.7318 7.0112 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.7103 7.0698 1 25 99.7103 7.0698 INE238A16B63 AXIS BK 17-Nov-15 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 99.7303 7.0505 1 5 99.7303 7.0505 INE976G16BU4 RBL BK 18-Nov-15 99.7132 6.9989 1 5 99.7132 6.9989 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.6736 7.0309 2 75 99.6736 7.0309 INE683A16GU8 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-15 99.6713 7.0807 1 75 99.6713 7.0807 INE112A16IQ2 CORPORATION BK 20-Nov-15 99.6511 7.0997 2 150 99.6511 7.0997 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.6750 7.0007 1 5 99.6750 7.0007 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 99.5386 7.0497 1 25 99.5386 7.0497 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 99.5171 7.0846 1 25 99.5171 7.0846 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.4255 7.0301 2 200 99.4255 7.0301 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 99.3341 6.9909 1 25 99.3341 6.9909 INE237A16I18 KOTAK MAH BK 8-Dec-15 99.3191 7.1495 1 5 99.3191 7.1495 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.2727 7.0371 7 400 99.2727 7.0371 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.2528 7.0452 2 100 99.2523 7.0504 INE008A16G58 IDBI BK 11-Dec-15 99.2662 7.1004 1 5 99.2662 7.1004 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.1751 7.0603 2 50 99.1751 7.0603 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.0408 7.0700 2 100 99.0408 7.0700 INE238A16C88 AXIS BK 28-Dec-15 98.9267 7.2001 1 5 98.9267 7.2001 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.8818 7.1165 1 100 98.8818 7.1165 INE237A16I59 KOTAK MAH BK 31-Dec-15 98.8921 7.0502 1 5 98.8921 7.0502 INE705A16NC3 VIJAYA BK 1-Jan-16 98.8215 7.2547 3 500 98.8215 7.2547 INE238A16YK5 AXIS BK 14-Jan-16 98.5610 7.3000 2 100 98.5610 7.3000 INE683A16HE0 THE SOUTH INDIAN BK 29-Jan-16 98.2594 7.3474 2 300 98.2594 7.3474 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.9091 7.2848 1 50 97.9091 7.2848 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.8135 7.2849 1 50 97.8135 7.2849 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.6657 7.2699 1 25 97.6657 7.2699 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 97.5039 7.3000 1 50 97.5039 7.3000 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 97.4089 7.3001 1 50 97.4089 7.3001 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 96.4466 7.5549 1 2.5 96.4466 7.5549 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 95.6395 7.5301 2 90 95.6395 7.5301 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 95.6543 7.5033 2 75 95.6562 7.4999 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 94.6363 7.5500 2 50 94.6363 7.5500 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 94.5858 7.5699 1 100 94.5858 7.5699 INE457A16HB5 BK OF MAHARASHTRA 5-Aug-16 94.5808 7.5500 1 25 94.5808 7.5500 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 94.4589 7.5659 2 125 94.4561 7.5699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com