Nov 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16MB4 ANDHRA BK 4-Nov-15 99.9814 6.7903 1 100 99.9814 6.7903 INE008A16XM0 IDBI BK 4-Nov-15 99.9819 6.6077 2 50 99.9819 6.6077 INE608A16KD3 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-15 99.9629 6.7733 2 100 99.9628 6.7915 INE008A16F42 IDBI BK 5-Nov-15 99.9617 6.9924 1 5 99.9617 6.9924 INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.9446 6.7441 2 105 99.9446 6.7441 INE008A16XN8 IDBI BK 6-Nov-15 99.9446 6.7441 1 100 99.9446 6.7441 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 99.9446 6.7441 1 75 99.9446 6.7441 INE077A16DF1 DENA BK 6-Nov-15 99.9425 6.9999 1 5 99.9425 6.9999 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 99.8670 6.9442 1 95 99.8670 6.9442 INE008A16E76 IDBI BK 13-Nov-15 99.8049 7.1339 2 325 99.8059 7.0984 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.8086 6.9995 1 25 99.8086 6.9995 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.8240 7.1504 1 5 99.8240 7.1504 INE008A16F59 IDBI BK 16-Nov-15 99.7517 6.9889 1 45 99.7517 6.9889 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.7442 7.2005 1 5 99.7442 7.2005 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.6945 6.9906 1 90 99.6945 6.9906 INE608A16KP7 PUNJAB AND SIND BK 23-Nov-15 99.6206 6.9504 2 50 99.6206 6.9504 INE705A16MV5 VIJAYA BK 23-Nov-15 99.6179 7.0001 1 45 99.6179 7.0001 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 99.5577 7.0503 1 50 99.5577 7.0503 INE238A16B97 AXIS BK 27-Nov-15 99.5374 7.0681 3 170 99.5363 7.0850 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.5405 7.0205 1 100 99.5405 7.0205 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 99.4841 7.0104 3 150 99.4841 7.0104 INE112A16IL3 CORPORATION BK 30-Nov-15 99.5003 7.0502 1 5 99.5003 7.0502 INE090A168B6 ICICI BK 30-Nov-15 99.4761 7.1197 1 5 99.4761 7.1197 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.4659 6.9998 2 200 99.4659 6.9998 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 99.4666 7.2494 1 5 99.4666 7.2494 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 99.4467 7.0029 3 275 99.4461 7.0103 INE141A16UZ7 OBC 4-Dec-15 99.4098 6.9904 2 115 99.4098 6.9904 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 99.3405 7.1269 1 25 99.3405 7.1269 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.3342 6.9899 1 25 99.3342 6.9899 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.2954 7.0001 2 150 99.2954 7.0001 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.2768 6.9967 2 100 99.2762 7.0030 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.2165 7.0301 2 100 99.2165 7.0301 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.1953 7.0500 3 225 99.1953 7.0500 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 99.1947 7.0553 1 10.1 99.1947 7.0553 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.0638 7.0396 1 50 99.0638 7.0396 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.0904 6.9802 1 5 99.0904 6.9802 INE457A16HD1 BK OF MAHARASHTRA 23-Dec-15 99.0664 7.0199 1 5 99.0664 7.0199 INE608A16KV5 PUNJAB AND SIND BK 1-Jan-16 98.8405 7.2573 4 500 98.8405 7.2573 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 97.8399 7.2599 1 5 97.8399 7.2599 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 97.5485 7.2800 1 0.15 97.5485 7.2800 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.5353 7.2626 2 45 97.5353 7.2626 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 97.4849 7.3000 1 25 97.4849 7.3000 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 95.6545 7.5371 2 85 95.6529 7.5400 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 95.1205 7.5499 2 50 95.1205 7.5499 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 94.4999 7.5601 1 100 94.4999 7.5601 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 94.4815 7.5599 2 50 94.4815 7.5599 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 93.7276 7.5858 1 5 93.7276 7.5858 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com