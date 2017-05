Nov 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KD3 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-15 99.9810 6.9363 1 50 99.9810 6.9363 INE238A16C47 AXIS BK 6-Nov-15 99.9622 6.9011 1 100 99.9622 6.9011 INE095A16RA4 INDUSIND BK 6-Nov-15 99.9619 6.9559 1 65 99.9619 6.9559 INE090A16U26 ICICI BK 6-Nov-15 99.9617 6.9924 1 15 99.9617 6.9924 INE667A16FJ6 SYNDICATE BK 13-Nov-15 99.8289 6.9509 1 75 99.8289 6.9509 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.8446 7.1012 1 5 99.8446 7.1012 INE008A16E84 IDBI BK 17-Nov-15 99.7704 6.9997 1 25 99.7704 6.9997 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 99.7510 7.0086 1 5 99.7510 7.0086 INE008A16F67 IDBI BK 20-Nov-15 99.7132 6.9989 1 25 99.7132 6.9989 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.7091 7.0992 1 5 99.7091 7.0992 INE608A16KP7 PUNJAB AND SIND BK 23-Nov-15 99.6385 6.9698 1 25 99.6385 6.9698 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.6462 7.1998 1 5 99.6462 7.1998 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 99.5627 6.9702 1 50 99.5627 6.9702 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.5560 7.3992 1 5 99.5560 7.3992 INE141A16VB6 OBC 1-Dec-15 99.4849 6.9994 2 45 99.4849 6.9994 INE705A16MX1 VIJAYA BK 1-Dec-15 99.4849 6.9994 1 45 99.4849 6.9994 INE166A16MF3 ING VYSYA BK 7-Dec-15 99.3684 7.0303 1 25 99.3684 7.0303 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.3485 7.0399 1 50 99.3485 7.0399 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 99.3163 6.9797 1 25 99.3163 6.9797 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.2914 7.0401 1 15 99.2914 7.0401 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.3104 7.0400 1 10 99.3104 7.0400 INE112A16IP4 CORPORATION BK 18-Dec-15 99.1609 7.0196 2 175 99.1609 7.0196 INE238A16YP4 AXIS BK 22-Dec-15 99.0840 7.0298 1 100 99.0840 7.0298 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.0966 7.0797 1 5 99.0966 7.0797 INE008A16YP1 IDBI BK 28-Dec-15 98.9724 7.1503 1 25 98.9724 7.1503 INE008A16G90 IDBI BK 29-Dec-15 98.9779 6.9800 1 5 98.9779 6.9800 INE652A16JT9 STATE BK OF PATIALA 30-Dec-15 98.9404 6.9803 1 25 98.9404 6.9803 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.9202 7.1148 1 1 98.9202 7.1148 INE691A16JJ8 UCO BK 4-Feb-16 98.1884 7.3199 1 0.4 98.1884 7.3199 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.8546 7.2749 1 25 97.8546 7.2749 INE090A16W16 ICICI BK 22-Feb-16 97.8502 7.2902 1 25 97.8502 7.2902 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 97.7738 7.2900 1 15 97.7738 7.2900 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 97.7166 7.2899 1 25 97.7166 7.2899 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 97.6990 7.2851 2 50 97.6990 7.2851 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 97.6975 7.2900 1 25 97.6975 7.2900 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 97.6499 7.2598 1 100 97.6499 7.2598 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 97.5584 7.2499 1 50 97.5584 7.2499 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 97.5039 7.3000 1 50 97.5039 7.3000 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 97.4279 7.3000 1 50 97.4279 7.3000 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 95.8392 7.5101 1 50 95.8392 7.5101 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com