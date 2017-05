Nov 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KE1 PUNJAB AND SIND BK 6-Nov-15 99.9811 6.8998 1 50 99.9811 6.8998 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.9244 6.9037 3 175 99.9244 6.9037 INE608A16KC5 PUNJAB AND SIND BK 9-Nov-15 99.9241 6.9288 2 60 99.9244 6.9037 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 99.9244 6.9037 1 50 99.9244 6.9037 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.8479 6.9501 1 25 99.8479 6.9501 INE112A16IJ7 CORPORATION BK 17-Nov-15 99.7688 7.0486 1 5 99.7688 7.0486 INE141A16UV6 OBC 23-Nov-15 99.6565 6.9894 1 25 99.6565 6.9894 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 99.6727 7.0504 1 5 99.6727 7.0504 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.5525 7.4578 1 15 99.5525 7.4578 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.5016 7.0318 1 30 99.5016 7.0318 INE705A16MX1 VIJAYA BK 1-Dec-15 99.5127 7.1494 1 5 99.5127 7.1494 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 99.4856 6.9899 1 125 99.4856 6.9899 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 2-Dec-15 99.4838 7.0145 1 110 99.4838 7.0145 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.4933 7.1495 1 25 99.4933 7.1495 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 99.3909 6.9901 1 25 99.3909 6.9901 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.3503 7.0203 1 75 99.3503 7.0203 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.3323 7.0100 1 25 99.3323 7.0100 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.3153 6.9900 1 5 99.3153 6.9900 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.2376 7.0103 1 75 99.2376 7.0103 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.1342 6.9299 1 5 99.1342 6.9299 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 98.9707 7.0297 1 5 98.9707 7.0297 INE077A16DG9 DENA BK 1-Jan-16 98.8778 7.2676 2 500 98.8778 7.2676 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 98.5222 7.2998 1 25 98.5222 7.2998 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 97.9733 7.2601 1 75 97.9733 7.2601 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 97.9733 7.2601 1 25 97.9733 7.2601 INE090A16W32 ICICI BK 23-Feb-16 97.8502 7.2902 1 20 97.8502 7.2902 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 97.6975 7.2900 1 25 97.6975 7.2900 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 97.6798 7.2249 1 50 97.6798 7.2249 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 97.5502 7.2749 1 50 97.5502 7.2749 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 97.4862 7.2400 2 50 97.4862 7.2400 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.4794 7.2601 1 25 97.4794 7.2601 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 97.4701 7.2875 1 10 97.4701 7.2875 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 95.7260 7.5100 1 5 95.7260 7.5100 INE238A16B30 AXIS BK 11-Aug-16 94.5370 7.5599 3 100 94.5370 7.5599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com