Nov 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16XP3 IDBI BK 9-Nov-15 99.9437 6.8537 1 100 99.9437 6.8537 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 99.9440 6.8111 2 80 99.9433 6.9024 INE238A16C54 AXIS BK 9-Nov-15 99.9443 6.7806 1 75 99.9443 6.7806 INE008A16E76 IDBI BK 13-Nov-15 99.8669 6.9495 2 215 99.8669 6.9495 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.8669 6.9495 1 45 99.8669 6.9495 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.8659 7.0017 1 40 99.8659 7.0017 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 99.7931 6.8796 1 90 99.7931 6.8796 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.6760 6.9791 2 100 99.6760 6.9791 INE608A16KP7 PUNJAB AND SIND BK 23-Nov-15 99.6736 7.0309 1 20 99.6736 7.0309 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.6001 6.9783 3 100 99.5989 6.9996 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.5207 7.0315 1 5 99.5207 7.0315 INE705A16MX1 VIJAYA BK 1-Dec-15 99.5852 6.9106 1 5 99.5852 6.9106 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.4990 7.0681 4 250 99.4981 7.0814 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.3522 6.9997 1 75 99.3522 6.9997 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.3341 6.9912 5 275 99.3351 6.9804 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.2576 7.0001 5 275 99.2576 7.0001 INE608A16KW3 PUNJAB AND SIND BK 15-Dec-15 99.2518 7.0552 2 100 99.2518 7.0552 INE608A16KX1 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-15 99.2328 7.0548 2 100 99.2328 7.0548 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 98.9670 7.0552 4 300 98.9670 7.0552 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 98.8205 7.2609 3 300 98.8205 7.2609 INE238A16YK5 AXIS BK 14-Jan-16 98.6461 7.2602 2 50 98.6461 7.2602 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 98.4844 7.2949 1 35 98.4844 7.2949 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 98.1969 7.2850 1 25 98.1969 7.2850 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.7447 7.2602 1 0.4 97.7447 7.2602 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 97.6909 7.2499 1 50 97.6909 7.2499 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 97.6383 7.2368 2 75 97.6404 7.2301 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 97.6011 7.2349 3 100 97.6027 7.2299 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 97.6467 7.2699 1 25 97.6467 7.2699 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 97.5708 7.2699 2 55 97.5708 7.2699 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 97.5773 7.2499 1 50 97.5773 7.2499 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 97.5740 7.2600 1 25 97.5740 7.2600 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 97.5485 7.2800 1 25 97.5485 7.2800 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.4983 7.2601 1 25 97.4983 7.2601 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 95.3527 7.5700 2 50 95.3527 7.5700 INE528G16A91 YES BK 8-Jul-16 95.1352 7.6182 2 20.75 95.1352 7.6182 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 94.6641 7.6199 1 1 94.6641 7.6199 INE528G16C73 YES BK 20-Sep-16 93.7696 7.6025 2 21 93.7696 7.6025 INE528G16D07 YES BK 28-Sep-16 93.6233 7.6025 1 7 93.6233 7.6025 INE237A16K06 KOTAK MAH BK 4-Nov-16 92.9548 7.6000 1 30 92.9548 7.6000 INE528G16D15 YES BK 4-Nov-16 92.9074 7.6550 1 25 92.9074 7.6550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com