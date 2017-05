Nov 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 99.9230 7.0335 3 125 99.9230 7.0317 INE608A16KN2 PUNJAB AND SIND BK 13-Nov-15 99.9229 7.0432 2 115 99.9227 7.0591 INE705A16MU7 VIJAYA BK 13-Nov-15 99.9212 7.1962 1 75 99.9212 7.1962 INE667A16FJ6 SYNDICATE BK 13-Nov-15 99.9229 7.0408 2 50 99.9229 7.0408 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 99.8649 7.0519 2 125 99.8646 7.0697 INE608A16KO0 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-15 99.8457 7.0508 2 50 99.8457 7.0508 INE683A16GU8 THE SOUTH INDIAN BK 19-Nov-15 99.8064 7.0801 1 25 99.8064 7.0801 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.7273 7.1291 1 300 99.7273 7.1291 INE141A16UV6 OBC 23-Nov-15 99.7276 7.1213 2 100 99.7276 7.1213 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE705A16MV5 VIJAYA BK 23-Nov-15 99.7485 7.0792 1 5 99.7485 7.0792 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.6339 7.4510 1 35 99.6339 7.4510 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.5781 7.0294 1 50 99.5781 7.0294 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 99.5769 7.0494 1 50 99.5769 7.0494 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.5392 7.0404 1 100 99.5392 7.0404 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 99.5392 7.0404 1 50 99.5392 7.0404 INE141A16UZ7 OBC 4-Dec-15 99.5259 6.9548 2 15 99.5259 6.9548 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 99.4628 7.0406 1 100 99.4628 7.0406 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.4430 7.0498 1 25 99.4430 7.0498 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 99.3114 7.0300 1 75 99.3114 7.0300 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.1763 7.0499 1 75 99.1763 7.0499 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 98.8778 7.2675 7 325 98.8774 7.2702 INE238A16YW0 AXIS BK 28-Jan-16 98.4345 7.3480 1 5 98.4345 7.3480 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 98.3142 7.2775 2 450 98.3142 7.2775 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.2179 7.2777 4 200 98.2179 7.2777 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.0524 7.2499 1 5 98.0524 7.2499 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 97.8580 7.3298 1 20 97.8580 7.3298 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.7990 7.3343 1 3 97.7990 7.3343 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 97.8033 7.2549 2 1.2 97.8033 7.2549 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 97.7768 7.2800 1 5 97.7768 7.2800 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 97.7547 7.2901 1 25 97.7547 7.2901 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 97.7547 7.2901 1 25 97.7547 7.2901 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.6625 7.2801 1 50 97.6625 7.2801 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 97.6277 7.2699 2 50 97.6277 7.2699 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 97.6181 7.3001 1 50 97.6181 7.3001 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 97.5072 7.2901 1 25 97.5072 7.2901 INE528G16D07 YES BK 28-Sep-16 93.6818 7.5978 3 6.9 93.6818 7.5978 INE237A16K14 KOTAK MAH BK 8-Nov-16 92.9800 7.5500 1 5 92.9800 7.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com