Nov 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16QW0 INDUSIND BK 13-Nov-15 99.9421 7.0486 2 245 99.9421 7.0486 INE008A16E76 IDBI BK 13-Nov-15 99.9417 7.0973 2 100 99.9417 7.0973 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 99.8640 7.1011 1 25 99.8640 7.1011 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.7424 7.2513 1 5 99.7424 7.2513 INE565A16AG9 INDIAN OVERSEAS BK 23-Nov-15 99.8031 7.2010 1 5 99.8031 7.2010 INE238A16B55 AXIS BK 26-Nov-15 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE608A16KH4 PUNJAB AND SIND BK 27-Nov-15 99.6739 7.0245 1 80 99.6739 7.0245 INE238A16B97 AXIS BK 27-Nov-15 99.6727 7.0504 1 5 99.6727 7.0504 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 99.5804 6.9909 1 10 99.5804 6.9909 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.4255 7.0301 1 50 99.4255 7.0301 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 99.3336 6.9962 1 25 99.3336 6.9962 INE238A16YF5 AXIS BK 29-Dec-15 99.1379 6.9001 1 5 99.1379 6.9001 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 98.8941 7.2885 4 175 98.8909 7.3100 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 98.5712 7.2476 1 50 98.5712 7.2476 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 98.5610 7.3000 1 35 98.5610 7.3000 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 98.5119 7.2548 1 25 98.5119 7.2548 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.2324 7.2976 2 250 98.2324 7.2976 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.0663 7.2699 1 25 98.0663 7.2699 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 97.9679 7.2799 4 75 97.9665 7.2849 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 97.6940 7.2400 1 25 97.6940 7.2400 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.7227 7.2700 1 20 97.7227 7.2700 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 97.6470 7.2690 3 125 97.6490 7.2626 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 97.6137 7.3139 1 3 97.6137 7.3139 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 97.6105 7.3239 1 3 97.6105 7.3239 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.5704 7.2712 2 100 97.5691 7.2751 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 97.5637 7.2338 2 50 97.5641 7.2326 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 97.5200 7.3088 1 0.1 97.5200 7.3088 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 97.5050 7.2401 1 75 97.5050 7.2401 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com