Nov 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16F59 IDBI BK 16-Nov-15 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE112A16IJ7 CORPORATION BK 17-Nov-15 99.9217 7.1505 1 50 99.9217 7.1505 INE667A16FK4 SYNDICATE BK 18-Nov-15 99.9022 7.1464 2 260 99.9022 7.1464 INE565A16AC8 INDIAN OVERSEAS BK 18-Nov-15 99.9021 7.1566 2 125 99.9015 7.1976 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.8859 6.9490 1 20 99.8859 6.9490 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.8631 7.1481 2 100 99.8631 7.1481 INE112A16IQ2 CORPORATION BK 20-Nov-15 99.8644 7.0802 1 35 99.8644 7.0802 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 99.8050 7.1314 1 50 99.8050 7.1314 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.7273 7.1291 1 100 99.7273 7.1291 INE238A16B97 AXIS BK 27-Nov-15 99.7313 7.0243 2 40 99.7313 7.0243 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.7333 6.9730 1 0.25 99.7333 6.9730 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 99.7303 7.0505 1 5 99.7303 7.0505 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.6535 7.0507 2 175 99.6535 7.0507 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.6535 7.0507 2 70 99.6535 7.0507 INE705A16MX1 VIJAYA BK 1-Dec-15 99.7111 7.0503 1 5 99.7111 7.0503 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 99.6343 7.0511 1 50 99.6343 7.0511 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 99.3883 7.0201 1 5 99.3883 7.0201 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 98.8969 7.2700 1 100 98.8969 7.2700 INE683A16HH3 THE SOUTH INDIAN BK 12-Jan-16 98.8114 7.3176 2 200 98.8114 7.3176 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 98.6273 7.2573 2 100 98.6273 7.2573 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 98.3805 7.3274 4 600 98.3805 7.3274 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.2834 7.3276 2 200 98.2834 7.3276 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 97.8608 7.3200 1 25 97.8608 7.3200 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 97.7074 7.3199 1 25 97.7074 7.3199 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 97.6753 7.3001 1 50 97.6753 7.3001 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 97.6181 7.3001 1 50 97.6181 7.3001 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 97.4934 7.2747 1 50 97.4934 7.2747 INE434A16ME8 ANDHRA BK 2-Sep-16 94.2959 7.5100 1 50 94.2959 7.5100 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 93.9046 7.5937 10 32.75 93.9046 7.5937 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com