Nov 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16BU4 RBL BK 18-Nov-15 99.9605 7.2116 1 150 99.9605 7.2116 INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.9429 6.9511 1 5 99.9429 6.9511 INE008A16F67 IDBI BK 20-Nov-15 99.9223 7.0956 2 475 99.9223 7.0956 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.9217 7.1505 2 195 99.9217 7.1505 INE090A164B5 ICICI BK 20-Nov-15 99.9231 7.0225 1 150 99.9231 7.0225 INE608A16KP7 PUNJAB AND SIND BK 23-Nov-15 99.8656 7.0174 1 20 99.8656 7.0174 INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.8834 7.1014 1 5 99.8834 7.1014 INE608A16KM4 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-15 99.8631 7.1481 1 5 99.8631 7.1481 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.7879 7.0520 4 194.5 99.7877 7.0595 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.7859 7.1195 3 175 99.7859 7.1195 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.7865 7.0995 1 75 99.7865 7.0995 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 99.8072 7.0508 1 5 99.8072 7.0508 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.8059 7.0984 1 5 99.8059 7.0984 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 99.7284 7.1003 1 75 99.7284 7.1003 INE008A16G66 IDBI BK 30-Nov-15 99.7495 7.0509 1 5 99.7495 7.0509 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.7103 7.0698 1 50 99.7103 7.0698 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.7125 7.0160 1 35 99.7125 7.0160 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.5769 7.0494 2 100 99.5769 7.0494 INE976G16CG1 RBL BK 8-Dec-15 99.5846 7.2502 1 5 99.5846 7.2502 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 99.5565 7.0695 1 40 99.5565 7.0695 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.5194 7.0506 2 150 99.5194 7.0506 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 99.4620 7.0511 2 30 99.4620 7.0511 INE008A16YP1 IDBI BK 28-Dec-15 99.1851 7.1401 1 25 99.1851 7.1401 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 99.1821 6.9999 1 5 99.1821 6.9999 INE683A16HD2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Jan-16 99.0491 7.3002 1 5 99.0491 7.3002 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 98.0142 7.2500 1 25 98.0142 7.2500 INE237A16G36 KOTAK MAH BK 2-Jun-16 96.0565 7.5300 1 25 96.0565 7.5300 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 95.8180 7.5500 2 50 95.8180 7.5500 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 95.3603 7.6218 2 16.5 95.3603 7.6218 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com