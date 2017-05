Nov 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.9619 6.9559 1 90 99.9619 6.9559 INE008A16F67 IDBI BK 20-Nov-15 99.9425 6.9999 2 425 99.9425 6.9999 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 99.9425 6.9999 3 400 99.9425 6.9999 INE090A164B5 ICICI BK 20-Nov-15 99.9418 7.0834 2 350 99.9425 6.9999 INE112A16IQ2 CORPORATION BK 20-Nov-15 99.9422 7.0364 1 65 99.9422 7.0364 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.8851 6.9978 1 100 99.8851 6.9978 INE608A16KP7 PUNJAB AND SIND BK 23-Nov-15 99.8842 7.0527 1 80 99.8842 7.0527 INE237A16I34 KOTAK MAH BK 27-Nov-15 99.8072 7.0508 2 175 99.8072 7.0508 INE238A16B97 AXIS BK 27-Nov-15 99.8064 7.0801 2 145 99.8064 7.0801 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.8053 7.1204 1 25 99.8053 7.1204 INE705A16MX1 VIJAYA BK 01-Dec-15 99.7292 7.0793 1 65 99.7292 7.0793 INE237A16G10 KOTAK MAH BK 02-Dec-15 99.7099 7.0796 1 75 99.7099 7.0796 INE237A16I18 KOTAK MAH BK 08-Dec-15 99.5932 7.0995 1 200 99.5932 7.0995 INE112A16HG5 CORPORATION BK 08-Dec-15 99.5972 7.0294 1 25 99.5972 7.0294 INE652A16JU7 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-15 99.5602 7.0103 1 25 99.5602 7.0103 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.5679 7.2000 1 5 99.5679 7.2000 INE976G16CF3 RBL BK 18-Dec-15 99.3995 7.3502 1 5 99.3995 7.3502 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.3614 6.8996 1 5 99.3614 6.8996 INE608A16KU7 PUNJAB AND SIND BK 28-Dec-15 99.2110 7.0799 1 200 99.2110 7.0799 INE238A16YF5 AXIS BK 29-Dec-15 99.2099 7.0898 1 5 99.2099 7.0898 INE652A16JT9 STATE BK OF PATIALA 30-Dec-15 99.1976 7.0296 1 50 99.1976 7.0296 INE434A16MI9 ANDHRA BK 04-Jan-16 99.0527 7.2723 2 500 99.0527 7.2723 INE608A16LB5 PUNJAB AND SIND BK 04-Jan-16 99.0549 7.2553 2 500 99.0549 7.2553 INE434A16MG3 ANDHRA BK 08-Jan-16 98.9767 7.2572 3 500 98.9770 7.2549 INE008A16H65 IDBI BK 08-Jan-16 98.9876 7.3197 1 5 98.9876 7.3197 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 98.7574 7.2898 3 175 98.7574 7.2898 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 08-Feb-16 98.3627 7.3200 1 100 98.3627 7.3200 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.2271 7.3199 1 100 98.2271 7.3199 INE238A16ZK2 AXIS BK 08-Mar-16 97.8253 7.3100 2 100 97.8253 7.3100 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 97.7731 7.2925 4 150 97.7746 7.2874 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 97.7798 7.2699 1 50 97.7798 7.2699 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 97.6944 7.3000 1 50 97.6944 7.3000 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 95.8180 7.5500 2 50 95.8180 7.5500 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 95.5605 7.5701 2 50 95.5605 7.5701 INE237A16K30 KOTAK MAH BK 18-Aug-16 94.5976 7.5800 4 25 94.5976 7.5800 INE237A16H50 KOTAK MAH BK 01-Sep-16 94.3240 7.6000 1 25 94.3240 7.6000 INE237A16K48 KOTAK MAH BK 20-Sep-16 93.9733 7.6001 3 25 93.9733 7.6001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com