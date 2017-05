Nov 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16XU3 IDBI BK 19-Nov-15 99.9808 7.0093 1 95 99.9808 7.0093 INE008A16F67 IDBI BK 20-Nov-15 99.9615 7.0375 5 425 99.9614 7.0472 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.9617 6.9863 2 150 99.9619 6.9559 INE112A16IQ2 CORPORATION BK 20-Nov-15 99.9617 6.9924 1 25 99.9617 6.9924 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 99.9035 7.0513 3 195 99.9035 7.0513 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 99.8457 7.0508 1 5 99.8457 7.0508 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.8271 7.0231 6 495 99.8274 7.0120 INE090A165B2 ICICI BK 27-Nov-15 99.8271 7.0242 2 400 99.8265 7.0486 INE683A16GY0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Nov-15 99.8265 7.0486 1 5 99.8265 7.0486 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.8265 7.0486 1 5 99.8265 7.0486 INE112A16IL3 CORPORATION BK 30-Nov-15 99.7707 6.9906 1 30 99.7707 6.9906 INE705A16NA7 VIJAYA BK 30-Nov-15 99.7865 7.0995 1 5 99.7865 7.0995 INE238A16YC2 AXIS BK 30-Nov-15 99.7865 7.0995 1 5 99.7865 7.0995 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.7296 7.0688 1 25 99.7296 7.0688 INE238A16YF5 AXIS BK 29-Dec-15 99.2387 7.0002 1 5 99.2387 7.0002 INE434A16MI9 ANDHRA BK 4-Jan-16 99.0822 7.3500 1 5 99.0822 7.3500 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.0233 7.2002 1 5 99.0233 7.2002 INE238A16YK5 AXIS BK 14-Jan-16 98.8774 7.2702 2 50 98.8774 7.2702 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 98.7202 7.2797 1 50 98.7202 7.2797 INE238A16YW0 AXIS BK 28-Jan-16 98.6056 7.2698 1 50 98.6056 7.2698 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 98.5122 7.3500 2 200 98.5122 7.3500 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 98.3589 7.2499 1 50 98.3589 7.2499 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.0102 7.2649 1 50 98.0102 7.2649 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 97.8457 7.2399 1 25 97.8457 7.2399 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 97.8105 7.2952 1 10 97.8105 7.2952 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 97.7828 7.2599 2 27 97.7828 7.2599 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 97.6498 7.2601 2 30 97.6498 7.2601 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 97.5551 7.2599 1 25 97.5551 7.2599 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.0103 7.4351 2 100 96.0103 7.4351 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 94.8033 7.5501 1 50 94.8033 7.5501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com