Nov 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16AF1 INDIAN OVERSEAS BK 20-Nov-15 99.9815 6.7667 4 295 99.9816 6.7172 INE238A16B71 AXIS BK 20-Nov-15 99.9808 7.0093 1 120 99.9808 7.0093 INE008A16F67 IDBI BK 20-Nov-15 99.9811 6.8998 1 25 99.9811 6.8998 INE095A16RD8 INDUSIND BK 20-Nov-15 99.9811 6.8998 1 25 99.9811 6.8998 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 99.9228 7.0499 1 25 99.9228 7.0499 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.9233 7.0042 1 5 99.9233 7.0042 INE608A16KM4 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-15 99.9047 6.9635 2 140 99.9047 6.9635 INE090A165B2 ICICI BK 27-Nov-15 99.8457 7.0508 1 100 99.8457 7.0508 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.8475 6.9684 2 95 99.8475 6.9684 INE238A16B97 AXIS BK 27-Nov-15 99.8451 7.0783 1 5 99.8451 7.0783 INE112A16IL3 CORPORATION BK 30-Nov-15 99.7895 6.9995 1 50 99.7895 6.9995 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 99.7865 7.0995 1 5 99.7865 7.0995 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.7606 7.2992 1 5 99.7606 7.2992 INE976G16BZ3 RBL BK 3-Dec-15 99.7260 7.1632 1 65 99.7260 7.1632 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.5828 6.9507 1 100 99.5828 6.9507 INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 99.5127 7.1494 1 15 99.5127 7.1494 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 99.4508 6.9505 1 100 99.4508 6.9505 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 99.2495 6.9001 1 5 99.2495 6.9001 INE428A16QK8 ALLAHABAD BK 1-Jan-16 99.1585 7.2040 4 800 99.1580 7.2079 INE434A16MK5 ANDHRA BK 1-Jan-16 99.1592 7.1975 2 150 99.1592 7.1975 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 98.8174 7.2802 1 25 98.8174 7.2802 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 97.9477 7.2150 1 25 97.9477 7.2150 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 97.8865 7.2301 2 50 97.8865 7.2301 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 97.8665 7.3000 1 50 97.8665 7.3000 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 97.8369 7.2702 1 25 97.8369 7.2702 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 97.8399 7.2599 1 25 97.8399 7.2599 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 97.8340 7.2801 1 25 97.8340 7.2801 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 97.7929 7.2900 1 25 97.7929 7.2900 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 97.7478 7.2499 1 25 97.7478 7.2499 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.7638 7.2598 1 25 97.7638 7.2598 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 97.6688 7.2600 1 25 97.6688 7.2600 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 97.4659 7.3000 2 50 97.4659 7.3000 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 95.6253 7.5901 2 75 95.6253 7.5901 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com