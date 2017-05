Nov 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IK5 CORPORATION BK 23-Nov-15 99.9436 6.8633 5 255 99.9437 6.8537 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 99.9437 6.8537 1 25 99.9437 6.8537 INE008A16G33 IDBI BK 23-Nov-15 99.9416 7.1095 1 25 99.9416 7.1095 INE608A16KM4 PUNJAB AND SIND BK 24-Nov-15 99.9250 6.8489 1 5 99.9250 6.8489 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 99.8892 6.7478 1 250 99.8892 6.7478 INE238A16B55 AXIS BK 26-Nov-15 99.9429 6.9511 1 25 99.9429 6.9511 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.9261 6.7484 2 10 99.9261 6.7484 INE090A165B2 ICICI BK 27-Nov-15 99.9255 6.8032 1 5 99.9255 6.8032 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.8277 6.9998 1 75 99.8277 6.9998 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 99.6575 6.9690 1 10 99.6575 6.9690 INE008A16G58 IDBI BK 11-Dec-15 99.5988 7.0005 2 200 99.5994 6.9908 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.5208 7.0300 1 50 99.5208 7.0300 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.4430 7.0498 1 5 99.4430 7.0498 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.4430 7.0498 1 5 99.4430 7.0498 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 99.1566 7.2200 1 5 99.1566 7.2200 INE683A16HI1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Jan-16 98.8114 7.3176 3 200 98.8114 7.3176 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 98.8190 7.2703 4 50 98.8190 7.2703 INE238A16ZD7 AXIS BK 3-Feb-16 98.5252 7.2848 1 120 98.5252 7.2848 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.2774 7.2701 1 50 98.2774 7.2701 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.1671 7.2500 3 100 98.1671 7.2500 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 97.8665 7.3000 1 25 97.8665 7.3000 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 97.8428 7.2499 1 25 97.8428 7.2499 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 97.8091 7.2999 1 50 97.8091 7.2999 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 97.8149 7.2802 1 25 97.8149 7.2802 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 97.8149 7.2802 1 25 97.8149 7.2802 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 97.7675 7.2476 1 25 97.7675 7.2476 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 97.4469 7.3000 3 100 97.4469 7.3000 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 96.1376 7.5201 1 50 96.1376 7.5201 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 96.1525 7.4899 1 50 96.1525 7.4899 INE237A16G36 KOTAK MAH BK 2-Jun-16 96.0932 7.6100 1 25 96.0932 7.6100 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 96.0009 7.4900 1 25 96.0009 7.4900 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 95.8106 7.6000 2 2 95.8106 7.6000 INE238A16A15 AXIS BK 27-Jun-16 95.6253 7.5901 1 25 95.6253 7.5901 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 95.0026 7.5000 1 15 95.0026 7.5000 INE705A16MR3 VIJAYA BK 12-Aug-16 94.8211 7.5800 1 100 94.8211 7.5800 INE090A167A0 ICICI BK 23-Aug-16 94.5129 7.6501 1 0.5 94.5129 7.6501 INE237A16K63 KOTAK MAH BK 18-Nov-16 92.9117 7.6500 1 25 92.9117 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com