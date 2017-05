Nov 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16BY6 RBL BK 24-Nov-15 99.9809 6.9728 1 40 99.9809 6.9728 INE095A16QY6 INDUSIND BK 26-Nov-15 99.9429 6.9569 2 95 99.9428 6.9633 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.9238 6.9586 5 325 99.9238 6.9586 INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.9238 6.9586 2 195 99.9238 6.9586 INE008A16G41 IDBI BK 27-Nov-15 99.9446 6.7441 1 5 99.9446 6.7441 INE608A16KL6 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-15 99.8667 6.9599 1 75 99.8667 6.9599 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.8477 6.9593 1 25 99.8477 6.9593 INE976G16CA4 RBL BK 1-Dec-15 99.8669 6.9495 1 5 99.8669 6.9495 INE976G16BZ3 RBL BK 3-Dec-15 99.8302 6.8980 1 5 99.8302 6.8980 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 99.7123 7.0209 1 50 99.7123 7.0209 INE237A16I18 KOTAK MAH BK 8-Dec-15 99.7360 6.9011 1 5 99.7360 6.9011 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.4735 6.8996 1 5 99.4735 6.8996 INE608A16KV5 PUNJAB AND SIND BK 1-Jan-16 99.2363 7.2025 2 200 99.2363 7.2025 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.1763 7.2178 4 400 99.1763 7.2178 INE237A16I67 KOTAK MAH BK 4-Jan-16 99.1977 7.2002 1 5 99.1977 7.2002 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.1153 7.2400 1 5 99.1153 7.2400 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 98.8259 7.2271 5 330 98.8259 7.2273 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 98.7115 7.3299 1 250 98.7115 7.3299 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 98.6876 7.2447 1 25 98.6876 7.2447 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 98.5985 7.3073 1 500 98.5985 7.3073 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 98.5766 7.3200 2 450 98.5766 7.3200 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 98.5668 7.2702 1 30 98.5668 7.2702 INE683A16HK7 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-16 98.4736 7.3477 1 200 98.4736 7.3477 INE683A16HL5 THE SOUTH INDIAN BK 9-Feb-16 98.4541 7.3476 2 100 98.4541 7.3476 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.3737 7.2700 1 100 98.3737 7.2700 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.3544 7.2702 1 100 98.3544 7.2702 INE008A16I07 IDBI BK 17-Feb-16 98.3159 7.2701 1 100 98.3159 7.2701 INE683A16HM3 THE SOUTH INDIAN BK 22-Feb-16 98.1987 7.3575 6 405 98.1987 7.3575 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.0142 7.2500 1 5 98.0142 7.2500 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 97.8970 7.2600 1 25 97.8970 7.2600 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 97.7668 7.2499 1 25 97.7668 7.2499 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 97.7668 7.2499 1 25 97.7668 7.2499 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 95.5340 7.5500 1 5 95.5340 7.5500 INE090A162C7 ICICI BK 26-Sep-16 93.9733 7.6001 1 100 93.9733 7.6001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com