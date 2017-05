Nov 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16MW3 VIJAYA BK 27-Nov-15 99.9822 6.4982 4 295 99.9822 6.4982 INE434A16JT2 ANDHRA BK 27-Nov-15 99.9808 7.0093 2 200 99.9808 7.0093 INE237A16I34 KOTAK MAH BK 27-Nov-15 99.9822 6.4982 1 75 99.9822 6.4982 INE141A16UW4 OBC 27-Nov-15 99.9822 6.4982 1 70 99.9822 6.4982 INE141A16UY0 OBC 2-Dec-15 99.9053 6.9197 1 50 99.9053 6.9197 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.8859 6.9490 1 5 99.8859 6.9490 INE141A16UZ7 OBC 4-Dec-15 99.8446 7.1012 1 5 99.8446 7.1012 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE008A16G58 IDBI BK 11-Dec-15 99.7152 6.9499 1 5 99.7152 6.9499 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.6704 7.1001 1 25 99.6704 7.1001 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.6633 6.8506 1 5 99.6633 6.8506 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.5174 7.0801 1 5 99.5174 7.0801 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 99.3729 6.9799 1 5 99.3729 6.9799 INE705A16NC3 VIJAYA BK 1-Jan-16 99.2868 7.2830 2 250 99.2868 7.2830 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.2483 7.2750 1 25 99.2483 7.2750 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.1670 7.3000 1 5 99.1670 7.3000 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 98.8713 7.3102 1 50 98.8713 7.3102 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 98.8839 7.2276 1 25 98.8839 7.2276 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 98.8932 7.2947 1 5 98.8932 7.2947 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 98.8229 7.2461 9 295 98.8211 7.2572 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 98.8126 7.3102 6 225 98.8126 7.3102 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 98.7434 7.2577 1 100 98.7434 7.2577 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 98.6273 7.2573 6 425 98.6273 7.2573 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 98.5904 7.3501 2 750 98.5904 7.3501 INE095A16RJ5 INDUSIND BK 15-Feb-16 98.3951 7.3499 1 250 98.3951 7.3499 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 98.2777 7.2689 2 50 98.2751 7.2800 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 98.2260 7.3246 5 275 98.2277 7.3173 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.0793 7.2200 2 50 98.0793 7.2200 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.0676 7.2649 1 25 98.0676 7.2649 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 97.9296 7.2799 1 25 97.9296 7.2799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com