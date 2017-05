Nov 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16NA7 VIJAYA BK 30-Nov-15 99.9442 6.7965 2 150 99.9442 6.7928 INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.9250 6.8515 3 105 99.9244 6.9037 INE141A16VB6 OBC 1-Dec-15 99.9250 6.8489 1 45 99.9250 6.8489 INE608A16KI2 PUNJAB AND SIND BK 1-Dec-15 99.9250 6.8489 1 25 99.9250 6.8489 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.9063 6.8465 1 50 99.9063 6.8465 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 99.7910 6.9495 1 25 99.7910 6.9495 INE008A16G58 IDBI BK 11-Dec-15 99.7955 6.7996 1 5 99.7955 6.7996 INE608A16KW3 PUNJAB AND SIND BK 15-Dec-15 99.6550 7.0201 1 100 99.6550 7.0201 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 99.6565 6.9894 1 50 99.6565 6.9894 INE608A16KX1 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-15 99.6359 7.0201 1 100 99.6359 7.0201 INE683A16HI1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Jan-16 99.0005 7.3700 1 25 99.0005 7.3700 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 98.8391 7.2662 7 575 98.8377 7.2751 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 98.7596 7.2765 2 600 98.7599 7.2749 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 98.6692 7.3479 7 550 98.6688 7.3499 INE090A168C4 ICICI BK 3-Feb-16 98.6546 7.3201 1 350 98.6546 7.3201 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 98.6433 7.2754 3 450 98.6434 7.2749 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 98.6369 7.3102 2 100 98.6369 7.3102 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 98.6352 7.2148 4 250 98.6372 7.2042 INE976G16CM9 RBL BK 5-Feb-16 98.5820 7.5002 2 100 98.5820 7.5002 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.5620 7.2949 1 75 98.5620 7.2949 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.4300 7.2774 4 200 98.4300 7.2774 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.4037 7.3099 2 100 98.4037 7.3099 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 98.2429 7.3350 2 100 98.2429 7.3350 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 98.2990 7.2599 2 100 98.2990 7.2599 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.0867 7.2651 1 50 98.0867 7.2651 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 97.8130 7.2867 2 150 97.8149 7.2802 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 97.8179 7.2699 1 50 97.8179 7.2699 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 97.8708 7.2850 1 25 97.8708 7.2850 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 97.7173 7.2876 1 25 97.7173 7.2876 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 97.5527 7.3254 8 26 97.5527 7.3254 INE095A16RK3 INDUSIND BK 13-Sep-16 94.2197 7.6950 1 25 94.2197 7.6950 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 94.2528 7.6221 1 10 94.2528 7.6221 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com