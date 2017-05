Nov 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IH1 CORPORATION BK 1-Dec-15 99.9816 6.7276 2 210 99.9814 6.7903 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 99.9812 6.8633 1 9 99.9812 6.8633 INE976G16CD8 RBL BK 2-Dec-15 99.9617 6.9924 3 85 99.9617 6.9924 INE112A16IR0 CORPORATION BK 3-Dec-15 99.9433 6.9024 2 275 99.9433 6.9024 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.9433 6.9010 3 180 99.9433 6.9024 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 99.9433 6.9024 2 150 99.9433 6.9024 INE976G16BZ3 RBL BK 3-Dec-15 99.9425 6.9999 1 65 99.9425 6.9999 INE008A16XZ2 IDBI BK 4-Dec-15 99.9244 6.9037 3 500 99.9244 6.9037 INE237A16I00 KOTAK MAH BK 7-Dec-15 99.8669 6.9495 1 150 99.8669 6.9495 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 99.8851 6.9978 1 25 99.8851 6.9978 INE237A16I18 KOTAK MAH BK 8-Dec-15 99.8477 6.9610 2 247 99.8475 6.9684 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.8490 6.8998 1 65 99.8490 6.8998 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.7895 6.9995 1 50 99.7895 6.9995 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.7322 7.0007 1 25 99.7322 7.0007 INE480Q16036 RABOBK INTERNATIONAL 14-Dec-15 99.7322 7.0007 1 25 99.7322 7.0007 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.6103 6.7999 1 5 99.6103 6.7999 INE008A16YP1 IDBI BK 28-Dec-15 99.4638 7.0274 1 25 99.4638 7.0274 INE238A16C88 AXIS BK 28-Dec-15 99.4907 6.9202 1 5 99.4907 6.9202 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 98.8924 7.3000 1 25 98.8924 7.3000 INE652A16JW3 STATE BK OF PATIALA 25-Jan-16 98.9119 7.1701 1 25 98.9119 7.1701 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 98.8805 7.2499 1 5 98.8805 7.2499 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 98.8393 7.2649 1 500 98.8393 7.2649 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 98.8595 7.2601 2 500 98.8595 7.2601 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 98.8210 7.2580 9 900 98.8259 7.2273 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 98.8155 7.2922 7 575 98.8150 7.2952 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 98.8196 7.2664 5 550 98.8198 7.2653 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 98.8166 7.2852 3 500 98.8166 7.2852 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 98.8369 7.2801 2 400 98.8369 7.2801 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 98.8401 7.2599 4 300 98.8401 7.2599 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 98.8381 7.2725 2 200 98.8381 7.2725 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 98.7317 7.3264 2 125 98.7319 7.3250 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 98.7328 7.3198 1 75 98.7328 7.3198 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 98.7167 7.2999 1 200 98.7167 7.2999 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 98.7012 7.2773 2 100 98.7012 7.2773 INE141A16VF7 OBC 8-Feb-16 98.6254 7.2675 1 100 98.6254 7.2675 INE008A16H99 IDBI BK 10-Feb-16 98.5785 7.3101 1 75 98.5785 7.3101 INE095A16RL1 INDUSIND BK 16-Feb-16 98.4531 7.3524 2 250 98.4531 7.3524 INE095A16RM9 INDUSIND BK 17-Feb-16 98.4341 7.3499 1 500 98.4341 7.3499 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.4488 7.2799 1 0.3 98.4488 7.2799 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.3483 7.2976 1 25 98.3483 7.2976 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 98.2971 7.3526 2 100 98.2971 7.3526 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 98.2757 7.2774 2 50 98.2757 7.2774 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.2704 7.3002 1 25 98.2704 7.3002 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.1969 7.2850 1 25 98.1969 7.2850 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.1621 7.2701 2 100 98.1621 7.2701 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.1429 7.2702 1 25 98.1429 7.2702 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.0637 7.2798 1 25 98.0637 7.2798 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.2289 7.4500 1 25 96.2289 7.4500 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 96.1366 7.6001 1 75 96.1366 7.6001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com