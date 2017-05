Dec 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IS8 CORPORATION BK 2-Dec-15 99.9808 7.0093 6 300 99.9808 7.0093 INE608A16KJ0 PUNJAB AND SIND BK 2-Dec-15 99.9802 7.2122 3 180 99.9803 7.1919 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 99.9800 7.3015 2 100 99.9800 7.3015 INE112A16IR0 CORPORATION BK 3-Dec-15 99.9606 7.1933 1 175 99.9606 7.1933 INE683A16HA8 THE SOUTH INDIAN BK 3-Dec-15 99.9601 7.2847 1 100 99.9601 7.2847 INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 99.9619 6.9559 1 25 99.9619 6.9559 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 99.9619 6.9559 1 25 99.9619 6.9559 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.8083 7.0105 1 10 99.8083 7.0105 INE141A16VA8 OBC 14-Dec-15 99.7769 6.8011 1 5 99.7769 6.8011 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.6288 6.7996 1 5 99.6288 6.7996 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.2488 7.2701 1 25 99.2488 7.2701 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 98.9164 7.2699 1 25 98.9164 7.2699 INE237A16E46 KOTAK MAH BK 27-Jan-16 98.8713 7.3102 1 25 98.8713 7.3102 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 98.8389 7.2675 3 175 98.8389 7.2675 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 98.8369 7.2801 1 100 98.8369 7.2801 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 98.7669 7.3500 1 300 98.7669 7.3500 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 98.7578 7.2874 2 200 98.7578 7.2874 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 98.7616 7.2648 2 50 98.7616 7.2648 INE480Q16044 RABOBK INTERNATIONAL 3-Feb-16 98.7234 7.3748 1 100 98.7234 7.3748 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.5252 7.2848 1 25 98.5252 7.2848 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.4864 7.2851 1 25 98.4864 7.2851 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.4641 7.2993 1 0.7 98.4641 7.2993 INE683A16HM3 THE SOUTH INDIAN BK 22-Feb-16 98.3495 7.3800 2 50 98.3495 7.3800 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 98.3166 7.3525 1 95 98.3166 7.3525 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 98.2817 7.3350 1 25 98.2817 7.3350 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 98.2782 7.3502 1 25 98.2782 7.3502 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 98.3182 7.2600 1 25 98.3182 7.2600 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.2605 7.2602 1 50 98.2605 7.2602 INE648A16GY3 SBBJ 1-Mar-16 98.2276 7.2374 7 500 98.2276 7.2374 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.1597 7.2798 1 50 98.1597 7.2798 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.1522 7.3100 1 50 98.1522 7.3100 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.1862 7.2502 1 25 98.1862 7.2502 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.1740 7.2999 1 5 98.1740 7.2999 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 98.0339 7.3202 1 22.5 98.0339 7.3202 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.0147 7.3199 1 25 98.0147 7.3199 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 97.9924 7.2601 1 100 97.9924 7.2601 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 97.9562 7.3226 1 50 97.9562 7.3226 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 97.9596 7.3102 1 25 97.9596 7.3102 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 97.9350 7.3298 4 109.9 97.9377 7.3199 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 97.9391 7.3148 1 50 97.9391 7.3148 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 97.9624 7.2999 2 50 97.9624 7.2999 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 96.1607 7.5901 1 50 96.1607 7.5901 INE090A165A4 ICICI BK 4-Aug-16 95.1274 7.6000 1 50 95.1274 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com