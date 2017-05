Dec 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16JW6 ANDHRA BK 3-Dec-15 99.9812 6.8633 1 50 99.9812 6.8633 INE008A16YP1 IDBI BK 28-Dec-15 99.5021 7.0247 1 25 99.5021 7.0247 INE238A16C88 AXIS BK 28-Dec-15 99.5074 6.9496 1 5 99.5074 6.9496 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 99.4666 6.9905 1 75 99.4666 6.9905 INE237A16I59 KOTAK MAH BK 31-Dec-15 99.4773 6.8496 1 5 99.4773 6.8496 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 99.0180 7.2397 1 5 99.0180 7.2397 INE652A16JW3 STATE BK OF PATIALA 25-Jan-16 98.9668 7.1900 1 25 98.9668 7.1900 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 98.9286 7.3203 1 25 98.9286 7.3203 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 98.8748 7.2872 3 225 98.8748 7.2872 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 98.8552 7.2878 4 200 98.8552 7.2878 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 98.8583 7.2678 2 25 98.8583 7.2678 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 98.8866 7.2099 1 5 98.8866 7.2099 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 98.7974 7.2833 4 125 98.8004 7.2651 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 98.7857 7.3552 2 5.6 98.7857 7.3552 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 98.7740 7.3070 13 900 98.7731 7.3126 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 98.7167 7.2999 3 150 98.7167 7.2999 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.6605 7.2874 4 325 98.6605 7.2876 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.5222 7.2998 1 25 98.5222 7.2998 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 98.4515 7.3602 1 100 98.4515 7.3602 INE090A16W32 ICICI BK 23-Feb-16 98.3539 7.3600 2 200 98.3539 7.3600 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 98.2954 7.3601 1 472 98.2954 7.3601 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 98.2541 7.2874 1 25 98.2541 7.2874 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.2464 7.3201 1 75 98.2464 7.3201 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.1789 7.2799 1 25 98.1789 7.2799 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.0725 7.3200 1 5 98.0725 7.3200 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.0532 7.3201 1 125 98.0532 7.3201 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 97.9762 7.3199 3 75 97.9762 7.3199 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 97.9157 7.3298 1 0.1 97.9157 7.3298 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 96.1824 7.5850 1 50 96.1824 7.5850 INE480Q16051 RABOBK INTERNATIONAL 15-Sep-16 94.2338 7.7550 1 20 94.2338 7.7550 INE238A16D87 AXIS BK 20-Sep-16 94.2251 7.6349 1 20 94.2251 7.6349 INE237A16K48 KOTAK MAH BK 20-Sep-16 94.2251 7.6349 1 19 94.2251 7.6349 INE090A163C5 ICICI BK 20-Sep-16 94.2393 7.6150 1 12.25 94.2393 7.6150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com