Dec 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 99.9253 6.8215 1 50 99.9253 6.8215 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 99.9071 6.7844 2 50 99.9076 6.7514 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 99.8880 6.8210 1 40 99.8880 6.8210 INE160A16KX3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Dec-15 99.8700 6.7848 2 100 99.8707 6.7508 INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.8707 6.7508 1 50 99.8707 6.7508 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.8504 6.8358 2 50 99.8501 6.8495 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.8690 6.8397 2 50 99.8690 6.8397 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.0884 7.2999 1 5 99.0884 7.2999 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.0637 7.3400 1 4.5 99.0637 7.3400 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 99.0295 7.3001 1 5 99.0295 7.3001 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 98.9511 7.3001 1 25 98.9511 7.3001 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 98.8943 7.2874 2 100 98.8943 7.2874 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 98.8954 7.2800 1 5 98.8954 7.2800 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 98.8171 7.2820 7 350 98.8162 7.2877 INE705A16NE9 VIJAYA BK 1-Feb-16 98.8114 7.3176 8 350 98.8114 7.3176 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 98.8000 7.2675 2 300 98.8000 7.2675 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 98.7914 7.3203 2 225 98.7914 7.3203 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 98.7902 7.3276 1 50 98.7902 7.3276 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 98.7898 7.3301 2 50 98.7898 7.3301 INE238A16ZD7 AXIS BK 3-Feb-16 98.7752 7.2999 2 70 98.7752 7.2999 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 98.7292 7.3411 8 250 98.7285 7.3449 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.6729 7.3272 4 225 98.6733 7.3247 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 98.6546 7.3200 1 50 98.6546 7.3200 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 98.6706 7.3398 1 25 98.6706 7.3398 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 98.6448 7.2673 2 100 98.6448 7.2673 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.5182 7.3199 1 10 98.5182 7.3199 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.5068 7.2800 2 25 98.5068 7.2800 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.1981 7.2800 1 100 98.1981 7.2800 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.1884 7.3199 1 0.5 98.1884 7.3199 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.0922 7.3185 2 26 98.1020 7.2801 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.0829 7.3548 1 5 98.0829 7.3548 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.0611 7.2900 1 25 98.0611 7.2900 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.2472 7.5301 1 1.4 96.2472 7.5301 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 95.6906 7.6100 1 5 95.6906 7.6100 =============================================================================================== *: Crores