Dec 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YB4 AXIS BK 14-Dec-15 99.8699 6.7933 2 40 99.8717 6.6985 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.8501 6.8495 2 55 99.8501 6.8495 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 99.7949 6.8196 1 50 99.7949 6.8196 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 99.8135 6.8200 1 50 99.8135 6.8200 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.7185 6.8692 1 20 99.7185 6.8692 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.7246 7.1999 1 5 99.7246 7.1999 INE090A16U83 ICICI BK 23-Dec-15 99.7213 6.8007 1 5 99.7213 6.8007 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.3658 7.2800 1 25 99.3658 7.2800 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.3889 7.2394 1 5 99.3889 7.2394 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.2281 7.2804 1 50 99.2281 7.2804 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.2478 7.2798 1 50 99.2478 7.2798 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 98.9669 7.3273 1 200 98.9669 7.3273 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 98.9847 7.1997 1 5 98.9847 7.1997 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 98.9120 7.2998 1 5 98.9120 7.2998 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 98.8423 7.5002 3 195 98.8423 7.5002 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 98.8688 7.2002 1 5 98.8688 7.2002 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 98.8139 7.3018 10 950 98.8142 7.3002 INE141A16VN1 OBC 5-Feb-16 98.8130 7.3077 4 900 98.8130 7.3077 INE428A16QL6 ALLAHABAD BK 5-Feb-16 98.8178 7.2778 6 250 98.8178 7.2778 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.5785 7.3101 1 20 98.5785 7.3101 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.4813 7.3101 1 25 98.4813 7.3101 INE683A16HM3 THE SOUTH INDIAN BK 22-Feb-16 98.4711 7.3599 1 5 98.4711 7.3599 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.3550 7.2675 3 425 98.3550 7.2675 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 98.2926 7.2877 2 750 98.2926 7.2877 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.2734 7.2873 5 550 98.2734 7.2873 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 98.2475 7.3986 3 60 98.2472 7.3998 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.2681 7.3101 1 50 98.2681 7.3101 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.1908 7.3101 1 50 98.1908 7.3101 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 98.1617 7.3499 1 25 98.1617 7.3499 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 97.9987 7.3801 1 15 97.9987 7.3801 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 98.0013 7.2979 2 125 98.0008 7.2999 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 98.0227 7.2898 1 50 98.0227 7.2898 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 97.9048 7.3001 1 100 97.9048 7.3001 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 97.9045 7.3012 1 1 97.9045 7.3012 INE434A16LX0 ANDHRA BK 29-Jul-16 95.3424 7.6200 1 50 95.3424 7.6200 INE434A16MC2 ANDHRA BK 9-Aug-16 95.1341 7.6200 1 50 95.1341 7.6200 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 95.0897 7.6000 1 25 95.0897 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com