Dec 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KQ5 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-15 99.9628 6.7915 2 175 99.9628 6.7915 INE652A16JU7 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-15 99.9628 6.7915 1 25 99.9628 6.7915 INE434A16KK9 ANDHRA BK 10-Dec-15 99.9622 6.9011 1 10 99.9622 6.9011 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.9444 6.7745 2 100 99.9450 6.6953 INE608A16KR3 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-15 99.8852 6.9917 1 50 99.8852 6.9917 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.8875 6.8515 2 50 99.8875 6.8515 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 99.8694 6.8188 1 25 99.8694 6.8188 INE141A16SS6 OBC 15-Dec-15 99.8665 6.9704 1 25 99.8665 6.9704 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 99.8694 6.8188 1 25 99.8694 6.8188 INE705A16NB5 VIJAYA BK 18-Dec-15 99.8132 6.8310 2 200 99.8132 6.8310 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.7388 6.8280 3 135 99.7399 6.7989 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.1822 7.3404 1 25 99.1822 7.3404 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 98.9930 7.2803 1 50 98.9930 7.2803 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.0233 7.2002 1 5 99.0233 7.2002 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 98.9686 7.3151 1 200 98.9686 7.3151 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 98.9889 7.3102 1 50 98.9889 7.3102 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 98.9098 7.4502 1 5 98.9098 7.4502 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 98.8667 7.3403 1 100 98.8667 7.3403 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 98.8719 7.1803 1 5 98.8719 7.1803 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 98.8310 7.3175 1 50 98.8310 7.3175 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.7723 7.3174 2 200 98.7723 7.3174 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.7833 7.3699 1 5 98.7833 7.3699 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.6156 7.3200 1 100 98.6156 7.3200 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 98.4404 7.3199 1 15 98.4404 7.3199 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.3433 7.3200 2 125 98.3433 7.3200 INE238A16F36 AXIS BK 3-Mar-16 98.3127 7.3698 2 300 98.3127 7.3698 INE238A16F36 AXIS BK 3-Mar-16 98.2931 7.3702 2 150 98.2931 7.3702 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.2926 7.2877 16 1800 98.2926 7.2877 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.2898 7.2998 1 50 98.2898 7.2998 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.3091 7.3000 1 50 98.3091 7.3000 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.2318 7.3001 1 50 98.2318 7.3001 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.2077 7.3201 1 75 98.2077 7.3201 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.1811 7.3500 1 20 98.1811 7.3500 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.0648 7.3499 1 50 98.0648 7.3499 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.0841 7.3501 1 25 98.0841 7.3501 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.0133 7.3252 1 50 98.0133 7.3252 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 98.0200 7.3000 1 50 98.0200 7.3000 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 97.9624 7.2999 1 50 97.9624 7.2999 INE652A16KC3 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-16 97.9515 7.2699 2 50 97.9515 7.2699 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 97.9087 7.3550 1 25 97.9087 7.3550 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.3760 7.5000 1 50 96.3760 7.5000 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 96.1364 7.6400 1 25 96.1364 7.6400 INE237A16G44 KOTAK MAH BK 23-Jun-16 96.0155 7.6500 1 25 96.0155 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com