Dec 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.9625 6.8463 1 25 99.9625 6.8463 INE976G16CJ5 RBL BK 14-Dec-15 99.9233 7.0042 1 100 99.9233 7.0042 INE141A16VA8 OBC 14-Dec-15 99.9058 6.8831 1 25 99.9058 6.8831 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 99.8875 6.8515 1 25 99.8875 6.8515 INE608A16KS1 PUNJAB AND SIND BK 18-Dec-15 99.8492 6.8906 1 150 99.8492 6.8906 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.7566 6.8506 1 100 99.7566 6.8506 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.7753 6.8500 1 5 99.7753 6.8500 INE237A16J82 KOTAK MAH BK 23-Dec-15 99.7548 6.9014 1 5 99.7548 6.9014 INE608A16KU7 PUNJAB AND SIND BK 28-Dec-15 99.6682 6.7506 1 5 99.6682 6.7506 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 99.6261 6.8493 1 25 99.6261 6.8493 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 99.6250 6.8695 1 25 99.6250 6.8695 INE434A16MI9 ANDHRA BK 4-Jan-16 99.5127 7.1494 1 5 99.5127 7.1494 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.2107 7.2597 1 25 99.2107 7.2597 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 99.1289 7.2897 1 5 99.1289 7.2897 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.0933 7.2603 1 25 99.0933 7.2603 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.0685 7.1499 1 5 99.0685 7.1499 INE090A168C4 ICICI BK 3-Feb-16 98.9193 7.2503 1 5 98.9193 7.2503 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 98.8606 7.3802 1 5 98.8606 7.3802 INE237A16K97 KOTAK MAH BK 5-Feb-16 98.8805 7.2499 1 5 98.8805 7.2499 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.7878 7.3423 3 200 98.7878 7.3423 INE077A16DI5 DENA BK 8-Feb-16 98.7919 7.3172 6 125 98.7919 7.3172 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 98.7898 7.3301 1 25 98.7898 7.3301 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 98.8012 7.2602 1 25 98.8012 7.2602 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.6492 7.3499 3 50 98.6492 7.3499 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.6601 7.2898 1 25 98.6601 7.2898 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 98.5904 7.3501 1 50 98.5904 7.3501 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.5222 7.2998 1 100 98.5222 7.2998 INE090A16W32 ICICI BK 23-Feb-16 98.4967 7.3300 1 5 98.4967 7.3300 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 98.4967 7.3300 1 25 98.4967 7.3300 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 98.4278 7.3800 1 3 98.4278 7.3800 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.4157 7.2539 3 200 98.4160 7.2527 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.3957 7.2575 1 100 98.3957 7.2575 INE648A16GY3 SBBJ 1-Mar-16 98.4017 7.2299 1 25 98.4017 7.2299 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.3756 7.3500 1 25 98.3756 7.3500 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.3627 7.3200 1 11.1 98.3627 7.3200 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.3172 7.3498 1 40 98.3172 7.3498 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.3091 7.2999 1 50 98.3091 7.2999 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.3200 7.3374 2 50 98.3172 7.3498 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.3000 7.3399 1 25 98.3000 7.3399 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.2029 7.3401 1 25 98.2029 7.3401 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.1884 7.3199 1 50 98.1884 7.3199 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.1862 7.2502 1 50 98.1862 7.2502 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.1060 7.3402 1 100 98.1060 7.3402 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.1288 7.2501 1 50 98.1288 7.2501 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 98.1060 7.3402 1 50 98.1060 7.3402 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.1229 7.3500 1 25 98.1229 7.3500 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.1229 7.3500 1 25 98.1229 7.3500 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.0480 7.3400 1 50 98.0480 7.3400 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 97.9927 7.3301 1 50 97.9927 7.3301 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 97.9542 7.3299 1 25 97.9542 7.3299 INE457A16GZ6 BK OF MAHARASHTRA 2-Jun-16 96.5053 7.5100 1 50 96.5053 7.5100 INE008A16C60 IDBI BK 2-Jun-16 96.5098 7.5000 1 50 96.5098 7.5000 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.3760 7.5000 1 50 96.3760 7.5000 INE237A16L39 KOTAK MAH BK 10-Jun-16 96.2868 7.6499 1 50 96.2868 7.6499 INE090A16Z88 ICICI BK 7-Jul-16 95.7385 7.6999 1 24.5 95.7385 7.6999 INE705A16MN2 VIJAYA BK 8-Jul-16 95.7915 7.6000 1 50 95.7915 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.