Dec 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 99.9812 6.8633 1 50 99.9812 6.8633 INE008A16YO4 IDBI BK 14-Dec-15 99.9233 7.0042 1 150 99.9233 7.0042 INE608A16KR3 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-15 99.9234 6.9951 1 50 99.9234 6.9951 INE238A16C88 AXIS BK 28-Dec-15 99.6866 6.7500 1 5 99.6866 6.7500 INE008A16YP1 IDBI BK 28-Dec-15 99.6681 7.1498 1 5 99.6681 7.1498 INE008A16G90 IDBI BK 29-Dec-15 99.6473 6.7995 1 5 99.6473 6.7995 INE428A16QK8 ALLAHABAD BK 1-Jan-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.4393 7.3503 1 5 99.4393 7.3503 INE238A16YI9 AXIS BK 12-Jan-16 99.3363 7.3900 1 50 99.3363 7.3900 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.0685 7.1499 1 5 99.0685 7.1499 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 98.9454 7.3402 2 150 98.9454 7.3402 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 98.9454 7.3402 2 45 98.9454 7.3402 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 98.8982 7.5303 1 105 98.8982 7.5303 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 98.9288 7.3189 1 75 98.9288 7.3189 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 98.9582 7.2502 1 5 98.9582 7.2502 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 98.8622 7.3698 2 75 98.8622 7.3698 INE428A16QM4 ALLAHABAD BK 8-Feb-16 98.8178 7.2778 4 150 98.8178 7.2778 INE608A16LI0 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-16 98.7878 7.3423 3 150 98.7878 7.3423 INE683A16HO9 THE SOUTH INDIAN BK 15-Feb-16 98.6567 7.4176 4 125 98.6567 7.4176 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 98.6701 7.3426 2 100 98.6701 7.3426 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.6990 7.2898 1 25 98.6990 7.2898 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.6634 7.3801 1 25 98.6634 7.3801 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.6741 7.3202 1 25 98.6741 7.3202 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 98.6044 7.3801 3 175 98.6044 7.3801 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 98.5337 7.3401 5 405 98.5337 7.3401 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.5337 7.3401 2 100 98.5337 7.3401 INE608A16LJ8 PUNJAB AND SIND BK 23-Feb-16 98.5137 7.3425 2 200 98.5137 7.3425 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.4557 7.3399 1 100 98.4557 7.3399 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 98.4546 7.3452 1 25 98.4546 7.3452 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.4187 7.2401 1 25 98.4187 7.2401 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 98.3778 7.3400 1 25 98.3778 7.3400 INE648A16GY3 SBBJ 1-Mar-16 98.4017 7.2299 1 25 98.4017 7.2299 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 98.3072 7.6648 1 0.05 98.3072 7.6648 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.3284 7.3001 2 125 98.3284 7.3001 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.3329 7.2801 1 50 98.3329 7.2801 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.3522 7.2800 1 50 98.3522 7.2800 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.3478 7.2998 1 25 98.3478 7.2998 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.3194 7.3400 1 25 98.3194 7.3400 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.2065 7.3251 2 100 98.2053 7.3301 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.1472 7.3302 1 50 98.1472 7.3302 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 98.0816 7.3599 1 50 98.0816 7.3599 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.0648 7.3499 1 50 98.0648 7.3499 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 96.4425 7.6499 1 100 96.4425 7.6499 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 96.1316 7.6499 1 75 96.1316 7.6499 INE238A16A31 AXIS BK 6-Jul-16 95.7771 7.7001 1 10 95.7771 7.7001 INE528G16A91 YES BK 8-Jul-16 95.7385 7.6999 1 20 95.7385 7.6999 INE528G16B66 YES BK 2-Aug-16 95.2575 7.7000 1 10 95.2575 7.7000 INE238A16D95 AXIS BK 14-Sep-16 94.4602 7.7000 1 75 94.4602 7.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.