Dec 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16MZ6 VIJAYA BK 14-Dec-15 99.9458 6.5979 1 100 99.9458 6.5979 INE141A16SS6 OBC 15-Dec-15 99.9237 6.9677 1 25 99.9237 6.9677 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 99.8717 6.6985 1 125 99.8717 6.6985 INE238A16YF5 AXIS BK 29-Dec-15 99.6560 6.9996 1 20 99.6560 6.9996 INE608A16KV5 PUNJAB AND SIND BK 1-Jan-16 99.6413 7.2998 1 5 99.6413 7.2998 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.5789 7.3501 2 100 99.5789 7.3501 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.5190 7.3506 1 50 99.5190 7.3506 INE434A16MI9 ANDHRA BK 4-Jan-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 99.4991 7.3500 1 5 99.4991 7.3500 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.4393 7.3503 3 100 99.4393 7.3503 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.2305 7.2576 1 25 99.2305 7.2576 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.1132 7.2573 1 25 99.1132 7.2573 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.0166 7.2501 1 5 99.0166 7.2501 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 98.8849 7.3500 1 10 98.8849 7.3500 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 98.9596 7.2403 1 5 98.9596 7.2403 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 98.8215 7.2547 1 25 98.8215 7.2547 INE008A16H99 IDBI BK 10-Feb-16 98.7857 7.3552 1 75 98.7857 7.3552 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.6831 7.3800 1 250 98.6831 7.3800 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.7557 7.2999 1 25 98.7557 7.2999 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.4752 7.3399 2 100 98.4752 7.3399 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 98.5317 7.3502 1 25 98.5317 7.3502 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 98.4670 7.3800 1 5 98.4670 7.3800 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.4933 7.2514 4 250 98.4936 7.2499 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.3994 7.3300 3 51 98.3994 7.3299 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 98.3929 7.3602 1 10 98.3929 7.3602 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.3539 7.3600 1 35 98.3539 7.3600 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.4019 7.3184 2 150 98.4037 7.3099 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.3433 7.3200 3 120 98.3433 7.3200 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.3255 7.4000 3 100 98.3255 7.4000 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.4015 7.3201 1 50 98.4015 7.3201 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 98.3433 7.3200 1 50 98.3433 7.3200 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.2472 7.3998 1 50 98.2472 7.3998 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.2276 7.4000 2 100 98.2276 7.4000 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 98.2271 7.3199 1 50 98.2271 7.3199 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.2095 7.3126 1 100 98.2095 7.3126 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.2053 7.3301 2 50 98.2053 7.3301 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.2658 7.3199 1 25 98.2658 7.3199 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.1472 7.3302 1 25 98.1472 7.3302 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.1154 7.3799 1 5 98.1154 7.3799 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.0656 7.3469 3 30 98.0673 7.3402 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 98.0121 7.3297 1 50 98.0121 7.3297 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 98.0147 7.3199 1 50 98.0147 7.3199 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 98.0725 7.3200 1 50 98.0725 7.3200 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 96.4620 7.6499 1 50 96.4620 7.6499 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.4096 7.5099 1 50 96.4096 7.5099 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.4670 7.5100 1 50 96.4670 7.5100 INE683A16GK9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-16 96.3025 7.7000 1 25 96.3025 7.7000 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 96.1316 7.6499 1 50 96.1316 7.6499 INE090A16Z70 ICICI BK 28-Jun-16 95.9769 7.6499 2 100 95.9769 7.6499 INE238A16A64 AXIS BK 13-Jul-16 95.6747 7.6749 1 1 95.6747 7.6749 INE705A16ML6 VIJAYA BK 2-Aug-16 95.3351 7.6000 1 50 95.3351 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.