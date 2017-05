Dec 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 99.9809 6.9728 1 100 99.9809 6.9728 INE608A16KS1 PUNJAB AND SIND BK 18-Dec-15 99.9246 6.8869 2 315 99.9246 6.8854 INE976G16CF3 RBL BK 18-Dec-15 99.9203 7.2784 1 150 99.9203 7.2784 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 99.9239 6.9494 1 75 99.9239 6.9494 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.8479 6.9501 1 5 99.8479 6.9501 INE090A16U83 ICICI BK 23-Dec-15 99.8252 7.1015 1 5 99.8252 7.1015 INE008A16YP1 IDBI BK 28-Dec-15 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE237A16I59 KOTAK MAH BK 31-Dec-15 99.7072 6.6991 1 5 99.7072 6.6991 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.2895 7.2552 1 25 99.2895 7.2552 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.1556 7.4010 2 60 99.1523 7.4299 INE652A16JW3 STATE BK OF PATIALA 25-Jan-16 99.1546 7.4096 1 25 99.1546 7.4096 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.1721 7.2549 1 25 99.1721 7.2549 INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 98.9931 7.4251 2 50 98.9924 7.4303 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.0427 7.1998 1 10 99.0427 7.1998 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.0124 7.4300 1 5 99.0124 7.4300 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.0040 7.1999 1 5 99.0040 7.1999 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 98.9533 7.4248 2 10 98.9568 7.3997 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 98.9986 7.1002 1 5 98.9986 7.1002 INE237A16K97 KOTAK MAH BK 5-Feb-16 98.9498 7.4498 1 5 98.9498 7.4498 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.8774 7.4000 3 100 98.8774 7.4000 INE528G16D49 YES BK 10-Feb-16 98.8339 7.4250 2 100 98.8339 7.4250 INE528G16D31 YES BK 12-Feb-16 98.7942 7.4248 2 100 98.7942 7.4248 INE683A16HO9 THE SOUTH INDIAN BK 15-Feb-16 98.7359 7.4175 3 275 98.7359 7.4175 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.7388 7.4003 1 75 98.7388 7.4003 INE528G16D56 YES BK 16-Feb-16 98.7148 7.4251 2 250 98.7148 7.4251 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.7251 7.3648 3 200 98.7251 7.3648 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 98.6796 7.3999 375.0005 98.6796 7.3999 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 98.5455 7.3798 2 50 98.5455 7.3798 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 98.4772 7.3301 1 200 98.4772 7.3301 INE648A16GY3 STATE BK OF BIKANER AND 1-Mar-16 98.4609 7.3148 2 75 98.4609 7.3148 INE457A16GN2 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-16 98.4453 7.3901 2 50 98.4453 7.3901 INE648A16GY3 STATE BK OF BIKANER AND 1-Mar-16 98.4772 7.3301 1 50 98.4772 7.3301 INE503A16DE9 DCB BK 2-Mar-16 98.3817 7.5999 1 50 98.3817 7.5999 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.3997 7.4201 3185.002 98.3997 7.4201 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 98.4040 7.3999 1 100 98.4040 7.3999 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 98.4061 7.3900 1 25 98.4061 7.3900 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.4029 7.3134 4 150 98.4015 7.3201 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.4058 7.3001 1 50 98.4058 7.3001 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.4040 7.3999 1 50 98.4040 7.3999 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.3908 7.3699 1 25 98.3908 7.3699 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.2818 7.4198 1 25 98.2818 7.4198 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.2152 7.3699 1 100 98.2152 7.3699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com