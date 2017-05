Dec 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KS1 PUNJAB AND SIND BK 18-Dec-15 99.9410 7.1771 5 280 99.9400 7.3044 INE112A16IP4 CORPORATION BK 18-Dec-15 99.9417 7.0973 2 140 99.9417 7.0973 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 99.9417 7.0973 1 50 99.9417 7.0973 INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.8583 7.3991 1 100 99.8583 7.3991 INE457A16HD1 BK OF MAHARASHTRA 23-Dec-15 99.8413 7.2522 1 200 99.8413 7.2522 INE090A16U83 ICICI BK 23-Dec-15 99.8413 7.2522 1 195 99.8413 7.2522 INE608A16KT9 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-15 99.8450 7.0835 3 154 99.8457 7.0508 INE008A16G90 IDBI BK 29-Dec-15 99.7407 7.2993 2 275 99.7407 7.2993 INE008A16H08 IDBI BK 30-Dec-15 99.7111 7.0503 1 100 99.7111 7.0503 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 99.7050 7.1996 1 100 99.7050 7.1996 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 99.7111 7.0503 1 25 99.7111 7.0503 INE608A16KV5 PUNJAB AND SIND BK 1-Jan-16 99.6657 7.2017 3 78 99.6657 7.2017 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.5962 7.3992 1 50 99.5962 7.3992 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 99.5761 7.3992 1 75 99.5761 7.3992 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.5158 7.3997 2 115 99.5158 7.3997 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.3922 7.2001 2 100 99.3922 7.2001 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.2907 7.4498 1 45 99.2907 7.4498 INE434A16MH1 ANDHRA BK 22-Jan-16 99.2584 7.3704 1 5 99.2584 7.3704 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.1877 7.2903 2 100 99.1977 7.2002 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.2171 7.2003 1 25 99.2171 7.2003 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.1182 7.3800 1 5 99.1182 7.3800 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.0574 7.3898 1 25 99.0574 7.3898 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 98.9978 7.3898 2 10 98.9992 7.3797 INE237A16K97 KOTAK MAH BK 5-Feb-16 98.9568 7.3997 2 75 98.9568 7.3997 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 98.9780 7.3898 1 5 98.9780 7.3898 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 98.8118 7.7001 1 5 98.8118 7.7001 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.7586 7.4001 1 300 98.7586 7.4001 INE092T16017 IDFC BK 15-Feb-16 98.7636 7.3699 1 100 98.7636 7.3699 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.7338 7.4300 1 100 98.7338 7.4300 INE008A16I07 IDBI BK 17-Feb-16 98.7130 7.4357 4 125 98.7123 7.4397 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.7214 7.3863 2 100 98.7225 7.3800 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.6090 7.4619 2 475 98.6094 7.4598 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 98.5694 7.3575 2 100 98.5694 7.3575 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 98.5435 7.3901 2 425 98.5435 7.3901 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 98.5367 7.4252 1 50 98.5367 7.4252 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.5406 7.4051 1 25 98.5406 7.4051 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.5195 7.2169 4 175 98.5189 7.2201 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.5381 7.2201 1 25 98.5381 7.2201 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 98.4788 7.3223 1 50 98.4788 7.3223 INE528G16D64 YES BK 1-Mar-16 98.4578 7.4250 1 50 98.4578 7.4250 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.4886 7.3701 1 25 98.4886 7.3701 INE141A16VP6 OBC 3-Mar-16 98.4399 7.3222 5 160 98.4399 7.3223 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 98.4173 7.4301 1 100 98.4173 7.4301 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 98.4257 7.3900 1 25 98.4257 7.3900 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.4404 7.3199 1 25 98.4404 7.3199 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.4125 7.3598 1 75 98.4125 7.3598 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.4299 7.3700 1 25 98.4299 7.3700 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.3178 7.4346 1 25 98.3178 7.4346 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.3366 7.3501 1 75 98.3366 7.3501 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 98.3082 7.3898 1 25 98.3082 7.3898 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.3065 7.3974 1 5 98.3065 7.3974 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.3172 7.3498 1 75 98.3172 7.3498 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 98.2158 7.3674 2 50 98.2158 7.3674 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.1801 7.4349 1 50 98.1801 7.4349 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.2033 7.4199 1 25 98.2033 7.4199 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.1957 7.3700 1 5.2 98.1957 7.3700 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 98.1568 7.3699 1 1 98.1568 7.3699 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 98.0688 7.4100 1 25 98.0688 7.4100 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 96.5313 7.6700 1 50 96.5313 7.6700 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.4681 7.5500 3 50 96.4681 7.5500 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 96.3062 7.6500 1 50 96.3062 7.6500 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.0023 7.7800 2 50 93.0023 7.7800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 