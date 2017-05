Dec 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KS1 PUNJAB AND SIND BK 18-Dec-15 99.9588 7.5159 3 220 99.9573 7.7961 INE976G16CF3 RBL BK 18-Dec-15 99.9576 7.7413 1 150 99.9576 7.7413 INE141A16VC4 OBC 18-Dec-15 99.9600 7.3029 1 75 99.9600 7.3029 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.8868 6.8941 1 115 99.8868 6.8941 INE238A16YP4 AXIS BK 22-Dec-15 99.8728 7.7479 1 100 99.8728 7.7479 INE457A16HD1 BK OF MAHARASHTRA 23-Dec-15 99.8534 7.6549 4 275 99.8535 7.6501 INE008A16G90 IDBI BK 29-Dec-15 99.7407 7.2993 1 100 99.7407 7.2993 INE705A16NC3 VIJAYA BK 1-Jan-16 99.6767 7.3992 2 200 99.6767 7.3992 INE237A16I67 KOTAK MAH BK 4-Jan-16 99.6111 7.5001 1 5 99.6111 7.5001 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 99.6163 7.3995 1 25 99.6163 7.3995 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.3317 7.2227 1 25 99.3317 7.2227 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 99.2505 7.4496 1 25 99.2505 7.4496 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 99.2574 7.3805 1 25 99.2574 7.3805 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.2201 7.1725 1 50 99.2201 7.1725 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.2144 7.2254 1 25 99.2144 7.2254 INE238A16YW0 AXIS BK 28-Jan-16 99.1485 7.2899 1 0.5 99.1485 7.2899 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.1277 7.2998 1 25 99.1277 7.2998 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 99.1381 7.3797 1 5 99.1381 7.3797 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.1358 7.3996 1 5 99.1358 7.3996 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.0688 7.2996 1 25 99.0688 7.2996 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.0298 7.4498 3 275 99.0298 7.4498 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.0475 7.3126 1 160 99.0475 7.3126 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.9098 7.4502 2 75 98.9098 7.4502 INE237A16L05 KOTAK MAH BK 10-Feb-16 98.8805 7.3794 1 18 98.8805 7.3794 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 98.8608 7.3789 1 17 98.8608 7.3789 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 98.8393 7.3902 1 50 98.8393 7.3902 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.7910 7.3227 7 335 98.7910 7.3227 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 98.7637 7.4901 1 100 98.7637 7.4901 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.7470 7.4701 6 200 98.7470 7.4701 INE095A16RL1 INDUSIND BK 16-Feb-16 98.7507 7.4478 1 18 98.7507 7.4478 INE008A16I07 IDBI BK 17-Feb-16 98.7388 7.4003 1 50 98.7388 7.4003 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 98.7397 7.3949 2 300 98.7397 7.3949 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 98.7178 7.4075 1 300 98.7178 7.4075 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 98.7132 7.4344 1 50 98.7132 7.4344 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.6320 7.4448 1 350 98.6320 7.4448 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.6545 7.4299 3 350 98.6545 7.4299 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.6369 7.4178 2 32 98.6383 7.4100 INE434A16MM1 ANDHRA BK 24-Feb-16 98.6035 7.3849 1 25 98.6035 7.3849 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 98.5062 7.3801 1 100 98.5062 7.3801 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.5062 7.3801 1 100 98.5062 7.3801 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 98.4886 7.3701 1 50 98.4886 7.3701 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.4785 7.4201 2 25 98.4785 7.4201 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 98.4553 7.4372 1 18 98.4553 7.4372 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.4393 7.3252 1 50 98.4393 7.3252 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.4474 7.3800 1 25 98.4474 7.3800 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.4257 7.3900 1 25 98.4257 7.3900 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.4588 7.3249 1 25 98.4588 7.3249 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.4393 7.3252 1 25 98.4393 7.3252 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.4278 7.3800 1 25 98.4278 7.3800 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.3756 7.3500 1 25 98.3756 7.3500 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 98.3366 7.3501 1 25 98.3366 7.3501 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.3277 7.3901 1 25 98.3277 7.3901 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.3082 7.3898 1 25 98.3082 7.3898 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 98.2305 7.3877 5 500 98.2305 7.3877 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.2588 7.3500 1 50 98.2588 7.3500 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.2347 7.3698 1 50 98.2347 7.3698 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.2300 7.3898 1 25 98.2300 7.3898 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.2033 7.4199 1 50 98.2033 7.4199 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 98.0858 7.4200 2 25 98.0858 7.4200 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 96.5509 7.6700 4 150 96.5509 7.6700 INE090A163B7 ICICI BK 16-Sep-16 94.5302 7.6800 1 0.05 94.5302 7.6800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com