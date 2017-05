Dec 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16IM1 CORPORATION BK 22-Dec-15 99.9015 7.1976 1 25 99.9015 7.1976 INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.9008 7.2488 1 5 99.9008 7.2488 INE090A16U83 ICICI BK 23-Dec-15 99.8810 7.2478 3 195 99.8810 7.2478 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 99.7424 7.2513 1 115 99.7424 7.2513 INE705A16NC3 VIJAYA BK 1-Jan-16 99.7170 7.3992 1 5 99.7170 7.3992 INE434A16MI9 ANDHRA BK 4-Jan-16 99.6565 7.4006 1 5 99.6565 7.4006 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE683A16HH3 THE SOUTH INDIAN BK 12-Jan-16 99.4998 7.3396 1 25 99.4998 7.3396 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.4291 7.2267 2 95 99.4291 7.2267 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.2416 7.1521 1 50 99.2416 7.1521 INE008A16H32 IDBI BK 27-Jan-16 99.1848 7.4998 1 5 99.1848 7.4998 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.1444 7.4997 1 5 99.1444 7.4997 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.1444 7.4997 1 5 99.1444 7.4997 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.1534 7.4202 1 5 99.1534 7.4202 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.0923 7.4299 1 25 99.0923 7.4299 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.0760 7.4001 1 50 99.0760 7.4001 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.0673 7.3115 1 40 99.0673 7.3115 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.0822 7.3500 1 5 99.0822 7.3500 INE238A16ZD7 AXIS BK 3-Feb-16 99.0498 7.4500 1 25 99.0498 7.4500 INE238A16ZE5 AXIS BK 4-Feb-16 99.0298 7.4498 1 25 99.0298 7.4498 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.0233 7.5002 1 5 99.0233 7.5002 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 98.9965 7.3998 1 25 98.9965 7.3998 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.9308 7.4426 3 100 98.9298 7.4500 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 98.9498 7.4498 1 25 98.9498 7.4498 INE608A16LI0 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-16 98.9298 7.4500 1 25 98.9298 7.4500 INE237A16L05 KOTAK MAH BK 10-Feb-16 98.9005 7.3778 2 18 98.9005 7.3778 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 98.8385 7.6597 3 112 98.8808 7.3774 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 98.7970 7.4074 1 50 98.7970 7.4074 INE095A16RL1 INDUSIND BK 16-Feb-16 98.7707 7.4472 2 18 98.7707 7.4472 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.7636 7.3699 1 25 98.7636 7.3699 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 98.7388 7.4003 1 100 98.7388 7.4003 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.6643 7.3751 3 175 98.6643 7.3751 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 98.6706 7.3398 3 150 98.6706 7.3398 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.6540 7.4327 1 75 98.6540 7.4327 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.6756 7.4226 1 75 98.6756 7.4226 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 98.6149 7.4299 1 175 98.6149 7.4299 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 98.6044 7.3801 1 10 98.6044 7.3801 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 98.5327 7.3451 1 25 98.5327 7.3451 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 98.5102 7.3600 2 25 98.5102 7.3600 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 98.4765 7.4300 1 18 98.4765 7.4300 INE141A16VP6 OBC 3-Mar-16 98.4711 7.3599 2 100 98.4711 7.3599 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.4731 7.3501 1 25 98.4731 7.3501 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.4577 7.3302 1 50 98.4577 7.3302 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.4577 7.3302 1 25 98.4577 7.3302 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.3811 7.4151 1 75 98.3811 7.4151 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.3582 7.4300 2 65 98.3582 7.4300 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 98.3359 7.3534 2 75 98.3366 7.3501 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 98.3233 7.4099 1 75 98.3233 7.4099 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 98.3172 7.3498 1 75 98.3172 7.3498 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.3149 7.3600 2 25 98.3149 7.3600 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.2370 7.3600 1 50 98.2370 7.3600 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 98.1981 7.3600 1 50 98.1981 7.3600 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.1957 7.3700 1 50 98.1957 7.3700 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 98.1762 7.3701 1 50 98.1762 7.3701 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 97.9565 7.4651 1 5 97.9565 7.4651 INE238A16E78 AXIS BK 3-Jun-16 96.5662 7.6799 2 100 96.5662 7.6799 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.5289 7.5001 1 50 96.5289 7.5001 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.5481 7.4999 1 50 96.5481 7.4999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com