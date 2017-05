Dec 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KT9 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-15 99.9015 7.1976 1 6 99.9015 7.1976 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.7151 7.4490 1 25 99.7151 7.4490 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.4577 7.1078 1 50 99.4577 7.1078 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.4923 7.4502 1 5 99.4923 7.4502 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.3755 7.1680 1 25 99.3755 7.1680 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 99.3295 7.6995 1 5 99.3295 7.6995 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.2400 7.3557 2 100 99.2329 7.4252 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.2588 7.1726 1 25 99.2588 7.1726 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.2554 7.4005 2 10 99.2554 7.4005 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.2355 7.3998 1 5 99.2355 7.3998 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.2355 7.3998 1 5 99.2355 7.3998 INE237A16L13 KOTAK MAH BK 29-Jan-16 99.1500 7.4502 5 250 99.1500 7.4502 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.2029 7.5200 1 5 99.2029 7.5200 INE683A16HE0 THE SOUTH INDIAN BK 29-Jan-16 99.1997 7.5504 1 5 99.1997 7.5504 INE705A16NE9 VIJAYA BK 1-Feb-16 99.1421 7.5201 1 5 99.1421 7.5201 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.1358 7.3996 1 5 99.1358 7.3996 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.0964 7.2352 1 5 99.0964 7.2352 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.0163 7.4004 1 5 99.0163 7.4004 INE141A16ST4 OBC 10-Feb-16 98.9629 7.5002 1 5 98.9629 7.5002 INE008A16H99 IDBI BK 10-Feb-16 98.9616 7.5097 1 5 98.9616 7.5097 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 98.9477 7.4649 2 10 98.9456 7.4799 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.8188 7.3948 1 300 98.8188 7.3948 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.8290 7.3302 4 150 98.8290 7.3302 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 98.8168 7.4074 3 125 98.8168 7.4074 INE112A16IZ3 CORPORATION BK 15-Feb-16 98.8699 7.4500 1 5 98.8699 7.4500 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 98.7993 7.3933 5 300 98.7982 7.3999 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 98.7574 7.4074 2 200 98.7574 7.4074 INE503A16DF6 DCB BK 18-Feb-16 98.7358 7.5378 1 50 98.7358 7.5378 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.6885 7.3495 4 157 98.6884 7.3499 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.6147 7.3248 3 100 98.6147 7.3248 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 98.6100 7.3500 2 100 98.6100 7.3500 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 98.6044 7.3801 1 25 98.6044 7.3801 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 98.5552 7.3299 2 50 98.5552 7.3299 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.5219 7.4000 1 5 98.5219 7.4000 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.4891 7.3676 2 500 98.4891 7.3676 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.4772 7.3301 1 50 98.4772 7.3301 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.3696 7.3776 3 500 98.3696 7.3776 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 98.4404 7.3200 1 50 98.4404 7.3200 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.3495 7.3800 1 100 98.3495 7.3800 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.4114 7.3650 2 100 98.4114 7.3650 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 98.3940 7.3550 1 25 98.3940 7.3550 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 98.3144 7.4499 1 5 98.3144 7.4499 INE077A16CP2 DENA BK 14-Mar-16 98.2759 7.3602 1 50 98.2759 7.3602 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.3411 7.3299 2 50 98.3411 7.3299 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.2576 7.3552 1 25 98.2576 7.3552 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.3160 7.3552 1 25 98.3160 7.3552 INE514E16AE4 EXIM 16-Mar-16 98.2347 7.3698 1 50 98.2347 7.3698 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 98.2181 7.3577 2 100 98.2181 7.3577 INE503A16DI0 DCB BK 6-Jun-16 96.4746 7.8000 1 25 96.4746 7.8000 INE528G16B74 YES BK 23-Aug-16 95.0001 7.7149 1 0.1 95.0001 7.7149 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com