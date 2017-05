Dec 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16QH4 ALLAHABAD BK 22-Dec-15 99.9801 7.2649 3 235 99.9801 7.2649 INE608A16KT9 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-15 99.9603 7.2481 1 35 99.9603 7.2481 INE652A16JT9 STATE BK OF PATIALA 30-Dec-15 99.8191 7.3498 3 125 99.8191 7.3498 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 99.7009 7.2999 4 115 99.7009 7.2999 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.6359 7.4104 6 324 99.6335 7.4591 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.6612 7.2990 1 5 99.6612 7.2990 INE434A16MG3 ANDHRA BK 8-Jan-16 99.6588 7.3508 1 5 99.6588 7.3508 INE238A16YK5 AXIS BK 14-Jan-16 99.5125 7.4504 1 50 99.5125 7.4504 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.4932 7.4377 4 380 99.4923 7.4502 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.5308 7.1694 1 50 99.5308 7.1694 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.4116 7.4496 1 50 99.4116 7.4496 INE238A16YW0 AXIS BK 28-Jan-16 99.2475 7.2828 1 1 99.2475 7.2828 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.1789 7.3703 1 25 99.1789 7.3703 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.1632 7.3336 2 0.6 99.1632 7.3336 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.1262 7.1500 1 5 99.1262 7.1500 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 99.0772 7.3904 4 3.6 99.0772 7.3904 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.8797 7.3847 1 300 98.8797 7.3847 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 98.8763 7.4074 1 100 98.8763 7.4074 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 98.8825 7.4999 1 5 98.8825 7.4999 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 98.8169 7.4066 2 150 98.8172 7.4049 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 98.8232 7.3670 3 110 98.8231 7.3675 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 98.8164 7.4100 1 40 98.8164 7.4100 INE608A16LJ8 PUNJAB AND SIND BK 23-Feb-16 98.7178 7.4075 2 100 98.7178 7.4075 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 98.6818 7.3874 2 500 98.6818 7.3874 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 98.6854 7.3670 2 100 98.6854 7.3670 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 98.6688 7.3499 1 100 98.6688 7.3499 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.6733 7.3247 1 50 98.6733 7.3247 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 98.6634 7.3801 1 50 98.6634 7.3801 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 98.5993 7.4074 2 100 98.5993 7.4074 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 98.5904 7.3501 1 25 98.5904 7.3501 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 98.5904 7.3501 2 25 98.5904 7.3501 INE648A16GY3 STATE BK OF BIKANER AND 1-Mar-16 98.5999 7.2999 1 25 98.5999 7.2999 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.5479 7.3675 2 500 98.5479 7.3675 INE683A16HP6 THE SOUTH INDIAN BK 4-Mar-16 98.5106 7.4574 3 300 98.5106 7.4574 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.5317 7.3502 2 50 98.5317 7.3502 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 98.5288 7.3649 1 25 98.5288 7.3649 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.4453 7.3901 4 125 98.4453 7.3901 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.4231 7.3100 2 500 98.4231 7.3100 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.4185 7.3317 4 150 98.4188 7.3301 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.4188 7.3301 2 100 98.4188 7.3301 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 98.3951 7.3499 2 50 98.3951 7.3499 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.3461 7.3074 2 500 98.3461 7.3074 INE565A16AL9 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-16 98.3027 7.5025 2 250 98.3027 7.5025 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 98.3115 7.3751 2 350 98.3115 7.3751 INE565A16AK1 INDIAN OVERSEAS BK 15-Mar-16 98.2828 7.5027 2 250 98.2828 7.5027 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 98.2611 7.3401 1 25 98.2611 7.3401 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 98.0076 7.4201 1 150 98.0076 7.4201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com