Dec 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16J82 KOTAK MAH BK 23-Dec-15 99.9808 7.0093 2 145 99.9808 7.0093 INE238A16C88 AXIS BK 28-Dec-15 99.8851 6.9978 1 300 99.8851 6.9978 INE976G16CN7 RBL BK 28-Dec-15 99.8818 7.1990 1 50 99.8818 7.1990 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.6533 7.4698 1 25 99.6533 7.4698 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.3096 7.2499 1 5 99.3096 7.2499 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.2704 7.2503 1 5 99.2704 7.2503 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.1922 7.2500 1 5 99.1922 7.2500 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.1531 7.2502 1 5 99.1531 7.2502 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.0498 7.4500 1 50 99.0498 7.4500 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.0298 7.4498 1 25 99.0298 7.4498 INE976G16CR8 RBL BK 8-Feb-16 99.0561 7.4001 1 5 99.0561 7.4001 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 98.9417 7.2298 1 5 98.9417 7.2298 INE528G16D80 YES BK 18-Feb-16 98.8354 7.4153 5 150 98.8354 7.4153 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 98.8378 7.3998 2 50 98.8378 7.3998 INE434A16MN9 ANDHRA BK 22-Feb-16 98.7607 7.3874 2 500 98.7607 7.3874 INE528G16D98 YES BK 22-Feb-16 98.7561 7.4152 3 200 98.7561 7.4152 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.7636 7.3699 2 100 98.7636 7.3699 INE528G16D72 YES BK 23-Feb-16 98.7363 7.4151 1 100 98.7363 7.4151 INE608A16LJ8 PUNJAB AND SIND BK 23-Feb-16 98.7380 7.4050 2 100 98.7380 7.4050 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 98.6835 7.3778 5 175 98.6835 7.3778 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 98.6190 7.4076 1 500 98.6190 7.4076 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 98.6351 7.3200 1 50 98.6351 7.3200 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 98.5772 7.4200 2 250 98.5772 7.4200 INE141A16VS0 OBC 2-Mar-16 98.5833 7.3877 2 100 98.5833 7.3877 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.5651 7.3800 1 300 98.5651 7.3800 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.5455 7.3798 4 200 98.5455 7.3798 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 98.5416 7.3999 1 50 98.5416 7.3999 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.4927 7.3498 2 50 98.4927 7.3498 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.5122 7.3500 1 25 98.5122 7.3500 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 98.4695 7.3677 2 450 98.4695 7.3677 INE141A16VR2 OBC 9-Mar-16 98.4562 7.3375 5 1000 98.4500 7.3674 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.4343 7.3491 5 1300 98.4388 7.3275 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 98.4420 7.3123 4 300 98.4420 7.3123 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.4640 7.2998 1 100 98.4640 7.2998 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 98.4109 7.3673 1 100 98.4109 7.3673 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.4299 7.3700 1 25 98.4299 7.3700 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.4125 7.3598 1 25 98.4125 7.3598 INE565A16AL9 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-16 98.3226 7.5024 2 250 98.3226 7.5024 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.3756 7.3500 1 25 98.3756 7.3500 INE565A16AK1 INDIAN OVERSEAS BK 15-Mar-16 98.3027 7.5025 2 250 98.3027 7.5025 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 98.3311 7.3749 1 150 98.3311 7.3749 INE141A16VU6 OBC 15-Mar-16 98.3327 7.3677 1 100 98.3327 7.3677 INE976G16CS6 RBL BK 17-Mar-16 98.2522 7.5499 2 200 98.2522 7.5499 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.2947 7.4498 1 25 98.2947 7.4498 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 98.2749 7.4502 1 25 98.2749 7.4502 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 98.0688 7.4100 1 100 98.0688 7.4100 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 96.5969 7.7000 5 250 96.5969 7.7000 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 96.5596 7.6499 1 25 96.5596 7.6499 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 96.5400 7.6501 1 25 96.5400 7.6501 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 96.4425 7.6499 1 100 96.4425 7.6499 INE705A16MR3 VIJAYA BK 12-Aug-16 95.3657 7.6125 1 50 95.3657 7.6125 INE457A16HC3 BK OF MAHARASHTRA 12-Aug-16 95.3440 7.6499 1 50 95.3440 7.6499 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 95.2973 7.6000 1 50 95.2973 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com