Dec 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16G90 IDBI BK 29-Dec-15 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 99.8640 7.1011 2 80 99.8640 7.1011 INE608A16LB5 PUNJAB AND SIND BK 4-Jan-16 99.7540 7.5010 2 250 99.7540 7.5010 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.7570 7.4103 2 75 99.7540 7.5010 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.7730 7.5494 1 105 99.7730 7.5494 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.6723 7.5002 1 25 99.6723 7.5002 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.3275 7.4885 3 210 99.3283 7.4796 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.2954 7.4001 1 300 99.2954 7.4001 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.2754 7.4003 1 100 99.2754 7.4003 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.2554 7.4005 1 400 99.2554 7.4005 INE608A16LD1 PUNJAB AND SIND BK 2-Feb-16 99.1756 7.4002 1 5 99.1756 7.4002 INE238A16ZD7 AXIS BK 3-Feb-16 99.1500 7.4502 1 25 99.1500 7.4502 INE238A16ZE5 AXIS BK 4-Feb-16 99.1300 7.4497 1 25 99.1300 7.4497 INE095A16RI7 INDUSIND BK 5-Feb-16 99.1036 7.5032 3 75 99.1040 7.4999 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.2124 7.4296 1 25 99.2124 7.4296 INE237A16K97 KOTAK MAH BK 5-Feb-16 99.0981 7.5498 1 5 99.0981 7.5498 INE428A16QL6 ALLAHABAD BK 5-Feb-16 99.2050 7.5000 1 5 99.2050 7.5000 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.2471 7.0998 1 5 99.2471 7.0998 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.0498 7.4500 4 100 99.0498 7.4500 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.1500 7.4502 2 50 99.1500 7.4502 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 98.8804 7.3800 2 272 98.8804 7.3800 INE095A16RM9 INDUSIND BK 17-Feb-16 98.8624 7.5000 1 25 98.8624 7.5000 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 98.8652 7.3501 2 110 98.8652 7.3501 INE434A16KJ1 ANDHRA BK 18-Feb-16 98.8641 7.3573 2 100 98.8641 7.3573 INE090A16V90 ICICI BK 18-Feb-16 98.8637 7.3599 1 25 98.8637 7.3599 INE667A16FM0 SYNDICATE BK 22-Feb-16 98.7841 7.3652 7 950 98.7837 7.3675 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.7817 7.3797 3 511 98.7817 7.3797 INE434A16MN9 ANDHRA BK 22-Feb-16 98.7804 7.3877 2 500 98.7804 7.3877 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 98.7910 7.3227 2 500 98.7910 7.3227 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.7719 7.4398 2 353.5 98.7719 7.4398 INE141A16VT8 OBC 22-Feb-16 98.7841 7.3650 1 25 98.7841 7.3650 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 98.7222 7.4991 2 150 98.7222 7.4989 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 98.7032 7.3777 11 1300 98.7032 7.3777 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 98.7068 7.3567 3 75 98.7071 7.3552 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.7028 7.3800 1 50 98.7028 7.3800 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 98.6993 7.4002 1 50 98.6993 7.4002 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 98.7426 7.3777 2 500 98.7426 7.3777 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 98.6474 7.3598 1 125 98.6474 7.3598 INE434A16KO1 ANDHRA BK 29-Feb-16 98.6424 7.3874 1 100 98.6424 7.3874 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 98.6514 7.3378 1 50 98.6514 7.3378 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 98.6186 7.4098 1 50 98.6186 7.4098 INE141A16VS0 OBC 2-Mar-16 98.6030 7.3876 3 400 98.6030 7.3876 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.5852 7.3776 2 200 98.5852 7.3776 INE040A16AL3 HDFC BK 3-Mar-16 98.5848 7.3798 1 100 98.5848 7.3798 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.6787 7.4050 1 50 98.6787 7.4050 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.5632 7.3900 6 385 98.5632 7.3900 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.6634 7.3801 2 100 98.6634 7.3801 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 98.4871 7.3775 5 775 98.4871 7.3775 INE608A16LL4 PUNJAB AND SIND BK 8-Mar-16 98.4814 7.4057 3 475 98.4810 7.4077 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.4613 7.4079 3 525 98.4588 7.4200 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 98.4728 7.3514 4 250 98.4747 7.3423 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.4731 7.3501 2 150 98.4731 7.3501 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 98.4510 7.3626 5 500 98.4510 7.3626 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 98.4458 7.3877 4 500 98.4458 7.3877 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.4536 7.3500 1 100 98.4536 7.3500 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 98.4412 7.4099 1 75 98.4412 7.4099 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.4325 7.3576 2 500 98.4325 7.3576 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 98.5278 7.3700 4 150 98.5278 7.3700 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.5317 7.3502 1 125 98.5317 7.3502 INE565A16AL9 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-16 98.3424 7.5027 2 250 98.3424 7.5027 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.3680 7.3849 1 25 98.3680 7.3849 INE141A16VU6 OBC 15-Mar-16 98.3496 7.3798 5 800 98.3523 7.3673 INE095A16RN7 INDUSIND BK 15-Mar-16 98.3517 7.3700 2 500 98.3517 7.3700 INE565A16AK1 INDIAN OVERSEAS BK 15-Mar-16 98.3226 7.5024 1 250 98.3226 7.5024 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.3479 7.3873 2 100 98.3479 7.3873 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 98.3059 7.4000 2 50 98.3059 7.4000 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.2992 7.4298 1 25 98.2992 7.4298 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 98.2981 7.3483 4 275 98.2960 7.3575 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 98.2863 7.4001 1 50 98.2863 7.4001 INE008A16A54 IDBI BK 18-Mar-16 98.2795 7.4300 1 25 98.2795 7.4300 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 98.2110 7.3876 2 100 98.2110 7.3876 INE238A16E11 AXIS BK 31-Mar-16 98.1299 7.3999 3 200 98.1299 7.3999 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 98.0246 7.4298 2 100 98.0246 7.4298 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 