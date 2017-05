Dec 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YF5 AXIS BK 29-Dec-15 99.9811 6.8998 1 110 99.9811 6.8998 INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 99.9605 7.2070 3 100 99.9605 7.2116 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 99.9606 7.1933 2 75 99.9606 7.1933 INE434A16MG3 ANDHRA BK 8-Jan-16 99.7730 7.5494 3 300 99.7730 7.5494 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.7730 7.5494 2 275 99.7730 7.5494 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 99.4957 7.4001 1 5 99.4957 7.4001 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.4279 7.5006 3 290 99.4279 7.5006 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.4076 7.5005 1 25 99.4076 7.5005 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.3879 7.2514 1 220 99.3879 7.2514 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.3873 7.5005 1 5 99.3873 7.5005 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.3554 7.4002 1 50 99.3554 7.4002 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.2856 7.2953 2 160 99.2856 7.2953 INE976G16CM9 RBL BK 5-Feb-16 99.2170 7.5803 1 5 99.2170 7.5803 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.0172 7.3935 1 50 99.0172 7.3935 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 98.9793 7.3803 1 100 98.9793 7.3803 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.8729 7.4300 1 341.55 98.8729 7.4300 INE528G16D98 YES BK 22-Feb-16 98.7950 7.9498 3 100 98.7950 7.9498 INE683A16HM3 THE SOUTH INDIAN BK 22-Feb-16 98.8639 7.4900 1 5 98.8639 7.4900 INE667A16FN8 SYNDICATE BK 26-Feb-16 98.8055 7.3542 4 300 98.8058 7.3525 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 98.8082 7.3376 2 200 98.8082 7.3376 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 98.7982 7.3999 1 140 98.7982 7.3999 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 98.8036 7.3663 3 100 98.8034 7.3675 INE434A16KP8 ANDHRA BK 26-Feb-16 98.8014 7.3799 2 50 98.8014 7.3799 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.8030 7.3700 1 50 98.8030 7.3700 INE095A16RG1 INDUSIND BK 29-Feb-16 98.7489 7.3403 1 100 98.7489 7.3403 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.7894 7.0997 3 100 98.7894 7.0997 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 98.7372 7.4098 1 75 98.7372 7.4098 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 98.7298 7.3373 2 500 98.7298 7.3373 INE648A16GY3 SBBJ 1-Mar-16 98.7311 7.3297 1 200 98.7311 7.3297 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.6831 7.3800 1 200 98.6831 7.3800 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 98.6670 7.3600 1 25 98.6670 7.3600 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 98.6706 7.3398 1 25 98.6706 7.3398 INE434A16KQ6 ANDHRA BK 7-Mar-16 98.6044 7.3801 2 25 98.6044 7.3801 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 98.6119 7.3398 1 75 98.6119 7.3398 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.5791 7.4099 1 75 98.5791 7.4099 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 98.5548 7.3319 4 700 98.5576 7.3175 INE608A16LM2 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-16 98.5518 7.3474 2 250 98.5518 7.3474 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.5567 7.3223 5 155 98.5566 7.3227 INE095A16RC0 INDUSIND BK 10-Mar-16 98.5406 7.4051 1 100 98.5406 7.4051 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.5680 7.3649 1 50 98.5680 7.3649 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 98.5494 7.3598 1 25 98.5494 7.3598 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.4676 7.3769 7 1010 98.4793 7.3198 INE428A16QP7 ALLAHABAD BK 15-Mar-16 98.4521 7.3573 2 500 98.4521 7.3573 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.4690 7.3702 2 75 98.4690 7.3702 INE141A16VU6 OBC 15-Mar-16 98.4505 7.3650 1 25 98.4505 7.3650 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.4474 7.3800 1 25 98.4474 7.3800 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 98.4711 7.3599 1 25 98.4711 7.3599 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.4156 7.3450 2 100 98.4167 7.3400 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 98.3886 7.3802 1 50 98.3886 7.3802 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 98.3886 7.3802 1 25 98.3886 7.3802 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 98.2966 7.3548 2 50 98.2966 7.3548 INE514E16AF1 EXIM 25-Mar-16 98.2472 7.3998 1 25 98.2472 7.3998 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 98.1494 7.4001 2 275 98.1494 7.4001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com