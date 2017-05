Dec 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16I26 KOTAK MAH BK 30-Dec-15 99.9807 7.0459 1 125 99.9807 7.0459 INE608A16KY9 PUNJAB AND SIND BK 30-Dec-15 99.9807 7.0500 1 115 99.9807 7.0500 INE652A16JT9 STATE BK OF PATIALA 30-Dec-15 99.9808 7.0216 2 100 99.9810 6.9363 INE238A16G19 AXIS BK 31-Dec-15 99.9622 6.9011 1 10 99.9622 6.9011 INE705A16NC3 VIJAYA BK 1-Jan-16 99.9372 7.6455 2 24 99.9372 7.6455 INE434A16MI9 ANDHRA BK 4-Jan-16 99.8953 7.6511 2 450 99.8953 7.6511 INE608A16LB5 PUNJAB AND SIND BK 4-Jan-16 99.8752 7.6015 2 200 99.8752 7.6015 INE141A16VD2 OBC 4-Jan-16 99.8746 7.6400 2 125 99.8746 7.6400 INE976G16CL1 RBL BK 4-Jan-16 99.8728 7.7479 1 100 99.8728 7.7479 INE434A16MI9 ANDHRA BK 4-Jan-16 99.8744 7.6503 2 30 99.8744 7.6503 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 99.8542 7.6151 2 140 99.8545 7.5978 INE434A16MG3 ANDHRA BK 8-Jan-16 99.7922 7.6005 2 195 99.7922 7.6005 INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.7922 7.6005 2 100 99.7922 7.6005 INE683A16HH3 THE SOUTH INDIAN BK 12-Jan-16 99.7283 7.6493 1 25 99.7283 7.6493 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.4116 7.4496 1 50 99.4116 7.4496 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.3857 7.5202 1 25 99.3857 7.5202 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.4036 7.2997 1 25 99.4036 7.2997 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.3054 7.2944 1 160 99.3054 7.2944 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.3154 7.4000 1 5 99.3154 7.4000 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.2641 7.5169 2 15 99.2608 7.5505 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.2535 7.4195 1 5 99.2535 7.4195 INE608A16LA7 PUNJAB AND SIND BK 8-Feb-16 99.1941 7.4134 3 55 99.1956 7.3997 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 99.2031 7.3301 1 5 99.2031 7.3301 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.0322 7.4312 1 100 99.0322 7.4312 INE705A16MS1 VIJAYA BK 18-Feb-16 98.9938 7.4199 1 100 98.9938 7.4199 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 98.9097 7.3154 2 110 98.9097 7.3154 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 98.9171 7.3997 1 100 98.9171 7.3997 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 98.8490 7.3277 2 500 98.8490 7.3277 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 98.8090 7.4571 3 250 98.8172 7.4049 INE090A167B8 ICICI BK 29-Feb-16 98.7586 7.4001 1 175 98.7586 7.4001 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.7603 7.3898 1 175 98.7603 7.3898 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 98.7578 7.4049 2 50 98.7578 7.4049 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 98.7455 7.3604 6 1050 98.7452 7.3623 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.7473 7.3498 2 115 98.7473 7.3498 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.7154 7.3074 2 100 98.7154 7.3074 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 98.7115 7.3299 1 25 98.7115 7.3299 INE976G16AR2 RBL BK 3-Mar-16 98.6733 7.5501 1 25 98.6733 7.5501 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.6954 7.3102 6 450 98.6954 7.3102 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 98.7184 7.2901 1 100 98.7184 7.2901 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.6919 7.3301 2 65 98.6919 7.3301 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.6937 7.3199 1 35 98.6937 7.3199 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.5909 7.3475 2 500 98.5909 7.3475 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.5904 7.3501 1 100 98.5904 7.3501 INE428A16QO0 ALLAHABAD BK 10-Mar-16 98.5740 7.3336 4 800 98.5733 7.3373 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.5752 7.3273 4 300 98.5752 7.3273 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.5980 7.3100 2 50 98.5961 7.3200 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 98.5747 7.3300 1 25 98.5747 7.3300 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.5961 7.3200 1 25 98.5961 7.3200 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 98.5401 7.4076 2 150 98.5401 7.4076 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.5212 7.3049 1 50 98.5212 7.3049 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.4925 7.3508 1 25 98.4925 7.3508 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.4988 7.3196 1 15 98.4988 7.3196 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.4772 7.3301 1 25 98.4772 7.3301 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 98.4341 7.3499 2 75 98.4341 7.3499 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 98.4066 7.3876 2 475 98.4066 7.3876 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 98.4125 7.3598 1 25 98.4125 7.3598 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 98.3344 7.3600 1 25 98.3344 7.3600 INE237A16G02 KOTAK MAH BK 6-Jun-16 96.7349 7.6999 1 100 96.7349 7.6999 INE480Q16069 RABOBK INTERNATIONAL 19-Dec-16 92.9723 7.7500 1 4 92.9723 7.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com