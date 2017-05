Dec 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16KV5 PUNJAB AND SIND BK 1-Jan-16 99.9572 7.8216 4 417 99.9570 7.8509 INE077A16DG9 DENA BK 1-Jan-16 99.9586 7.5586 3 250 99.9586 7.5586 INE237A16I67 KOTAK MAH BK 4-Jan-16 99.8960 7.5999 1 495 99.8960 7.5999 INE608A16LB5 PUNJAB AND SIND BK 4-Jan-16 99.8960 7.5999 1 50 99.8960 7.5999 INE434A16MF5 ANDHRA BK 5-Jan-16 99.8747 7.6320 1 25 99.8747 7.6320 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.4862 7.2502 1 50 99.4862 7.2502 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.4060 7.2702 2 190 99.4060 7.2702 INE008A16G74 IDBI BK 29-Jan-16 99.4072 7.2554 1 50 99.4072 7.2554 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE008A16G74 IDBI BK 29-Jan-16 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.4037 7.5502 1 5 99.4037 7.5502 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.3405 7.3433 2 75 99.3220 7.5503 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.3295 7.6995 1 5 99.3295 7.6995 INE237A16J90 KOTAK MAH BK 1-Feb-16 99.3425 7.3205 1 0.4 99.3425 7.3205 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.3265 7.4998 1 5 99.3265 7.4998 INE090A168C4 ICICI BK 3-Feb-16 99.3115 7.2298 1 100 99.3115 7.2298 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.2657 7.5001 1 5 99.2657 7.5001 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE141A16VN1 OBC 5-Feb-16 99.2405 7.5497 1 50 99.2405 7.5497 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.2487 7.6751 2 10 99.2608 7.5505 INE141A16VN1 OBC 5-Feb-16 99.2754 7.4003 1 5 99.2754 7.4003 INE237A16L05 KOTAK MAH BK 10-Feb-16 99.1425 7.6999 1 5 99.1425 7.6999 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.0573 7.3906 1 15 99.0573 7.3906 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.0561 7.4001 1 5 99.0561 7.4001 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.0169 7.5499 1 25 99.0169 7.5499 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.0361 7.2500 1 25 99.0361 7.2500 INE667A16FM0 SYNDICATE BK 22-Feb-16 98.9369 7.4000 1 100 98.9369 7.4000 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.9200 7.3797 1 42 98.9200 7.3797 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 98.9611 7.2298 1 20 98.9611 7.2298 INE237A16J25 KOTAK MAH BK 22-Feb-16 98.9055 7.4799 1 5 98.9055 7.4799 INE112A16II9 CORPORATION BK 22-Feb-16 98.9171 7.3997 1 5 98.9171 7.3997 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 98.8924 7.3000 2 100 98.8924 7.3000 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 98.7586 8.0492 3 250 98.8606 7.3802 INE008A16G25 IDBI BK 25-Feb-16 98.8249 7.7502 1 25 98.8249 7.7502 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 98.8964 7.0228 3 450 98.9425 6.7261 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 98.8927 7.1700 2 175 98.8927 7.1700 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 98.8506 7.3174 2 150 98.8506 7.3174 INE457A16GM4 BK OF MAHARASHTRA 26-Feb-16 98.8055 7.7417 2 30 98.8042 7.7500 INE238A16D46 AXIS BK 26-Feb-16 98.8254 7.4797 1 5 98.8254 7.4797 INE090A166B0 ICICI BK 26-Feb-16 98.8254 7.4797 1 5 98.8254 7.4797 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 98.8118 7.7001 1 5 98.8118 7.7001 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 98.7919 7.3172 4 500 98.7919 7.3172 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 98.7831 7.3713 2 175 98.7817 7.3797 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.7784 7.4000 1 100 98.7784 7.4000 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.7982 7.3999 2 100 98.7982 7.3999 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 98.7649 7.3621 1 400 98.7649 7.3621 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.8159 7.1701 2 300 98.8159 7.1701 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 98.7640 7.3675 3 250 98.7640 7.3675 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.7668 7.3509 3 160 98.7619 7.3802 INE141A16VS0 OBC 2-Mar-16 98.7441 7.3687 3 275 98.7422 7.3801 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 98.7388 7.4003 1 100 98.7388 7.4003 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.7310 7.3303 1 160 98.7310 7.3303 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.7225 7.3800 1 25 98.7225 7.3800 INE608A16LK6 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-16 98.7112 7.3316 6 500 98.7115 7.3299 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.7340 7.2002 6 325 98.7340 7.2002 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.7481 7.2303 3 200 98.7481 7.2303 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.7115 7.3299 1 110 98.7115 7.3299 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 98.7340 7.2002 1 25 98.7340 7.2002 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 98.6590 7.1901 4 300 98.6590 7.1901 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.6205 7.2937 1 10 98.6205 7.2937 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 98.5934 7.3341 7 700 98.5918 7.3427 INE608A16LM2 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-16 98.5909 7.3475 2 250 98.5909 7.3475 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.5947 7.3274 2 100 98.5947 7.3274 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 98.5613 7.3999 1 250 98.5613 7.3999 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.5127 7.3475 4 400 98.5072 7.3751 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.5341 7.2400 2 145 98.5120 7.3510 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.5441 7.1901 1 50 98.5441 7.1901 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.5189 7.2201 6 225 98.5189 7.2201 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 98.5301 7.2602 2 25 98.5301 7.2602 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.4526 7.3548 1 50 98.4526 7.3548 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.4373 7.3347 1 50 98.4373 7.3347 INE095A16RO5 INDUSIND BK 21-Mar-16 98.3685 7.3826 8 550 98.3685 7.3826 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 98.3539 7.3600 1 140 98.3539 7.3600 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 98.3400 7.3349 1 14 98.3400 7.3349 INE514E16AF1 EXPORT IMPORT BK OF INDI25-Mar-16 98.2966 7.3548 1 125 98.2966 7.3548 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.2200 7.3499 17 1675 98.2199 7.3501 INE238A16E03 AXIS BK 30-Mar-16 98.2005 7.3500 1 150 98.2005 7.3500 INE090A167D4 ICICI BK 31-May-16 96.8845 7.6714 1 25 96.8845 7.6714 INE237A16L96 KOTAK MAH BK 9-Sep-16 94.9142 7.6999 2 150 94.9142 7.6999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 