Dec 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16QK8 ALLAHABAD BK 1-Jan-16 99.9797 7.4110 9 795 99.9797 7.4110 INE705A16NC3 VIJAYA BK 1-Jan-16 99.9797 7.4110 1 250 99.9797 7.4110 INE434A16MK5 ANDHRA BK 1-Jan-16 99.9797 7.4110 1 100 99.9797 7.4110 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.5059 7.2497 1 8 99.5059 7.2497 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.4721 7.1742 3 85 99.4644 7.2795 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.4210 7.3299 2 150 99.4210 7.3299 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.4406 7.3337 2 30 99.4204 7.5995 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.4302 7.2127 1 25 99.4302 7.2127 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.4312 7.2000 1 25 99.4312 7.2000 INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 99.3403 7.3451 2 250 99.3403 7.3451 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.3586 7.1401 2 100 99.3586 7.1401 INE095A16RF3 INDUSIND BK 2-Feb-16 99.3524 7.2095 2 50 99.3524 7.2095 INE112A16IY6 CORPORATION BK 4-Feb-16 99.3228 7.1104 3 75 99.3228 7.1104 INE237A16K97 KOTAK MAH BK 5-Feb-16 99.2907 7.4498 1 5 99.2907 7.4498 INE112A16IU4 CORPORATION BK 5-Feb-16 99.2718 7.6498 1 5 99.2718 7.6498 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 99.2092 7.2736 1 5 99.2092 7.2736 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.1535 7.6003 1 5 99.1535 7.6003 INE008A16I07 IDBI BK 17-Feb-16 99.0620 7.2002 1 55 99.0620 7.2002 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 99.0427 7.1998 1 5 99.0427 7.1998 INE683A16HM3 THE SOUTH INDIAN BK 22-Feb-16 98.9277 7.4648 1 25 98.9277 7.4648 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 98.8728 7.3003 1 95 98.8728 7.3003 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 98.8474 7.6001 1 5 98.8474 7.6001 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.8488 7.0847 2 100 98.8488 7.0847 INE608A16LE9 PUNJAB AND SIND BK 29-Feb-16 98.8180 7.3998 1 50 98.8180 7.3998 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.8114 7.4415 2 30 98.7785 7.6502 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 98.7980 7.2800 2 100 98.7980 7.2800 INE112A16JD8 CORPORATION BK 1-Mar-16 98.7996 7.2700 1 100 98.7996 7.2700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.8112 7.1991 2 15 98.8175 7.1603 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 98.7934 7.1899 2 50 98.7951 7.1799 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 98.7227 7.3790 6 1000 98.7225 7.3800 INE008A16ZO1 IDBI BK 4-Mar-16 98.7562 7.1828 3 175 98.7567 7.1800 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.7601 7.1601 3 100 98.7601 7.1601 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 98.6956 7.2000 1 50 98.6956 7.2000 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 98.6782 7.1900 1 50 98.6782 7.1900 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.6610 7.1795 6 450 98.6609 7.1798 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 98.6535 7.2200 1 25 98.6535 7.2200 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.6645 7.1602 1 25 98.6645 7.1602 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 98.6380 7.1999 1 50 98.6380 7.1999 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 98.6226 7.1799 1 50 98.6226 7.1799 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 98.6122 7.2349 1 20 98.6122 7.2349 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.5575 7.2192 2 50 98.5575 7.2192 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.5663 7.1745 2 20.5 98.5711 7.1501 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 98.4909 7.1700 1 25 98.4909 7.1700 INE705A16NG4 VIJAYA BK 18-Mar-16 98.4458 7.3877 1 25 98.4458 7.3877 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 98.4381 7.1499 1 100 98.4381 7.1499 INE514E16AG9 EXPORT IMPORT BK OF INDI21-Mar-16 98.4187 7.2401 2 35 98.4187 7.2401 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 98.2821 7.2499 1 100 98.2821 7.2499 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.2394 7.3498 2 250 98.2394 7.3498 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 98.2258 7.2448 3 150 98.2258 7.2448 INE238A16E86 AXIS BK 6-Jun-16 96.8332 7.5550 1 50 96.8332 7.5550 INE084A16BS4 BK OF INDIA 9-Jun-16 96.8308 7.4200 1 25 96.8308 7.4200 INE090A16Z62 ICICI BK 10-Jun-16 96.7535 7.5601 1 25 96.7535 7.5601 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 96.6567 7.5600 1 50 96.6567 7.5600 INE238A16A80 AXIS BK 20-Jun-16 96.5556 7.5701 2 50 96.5556 7.5701 INE434A16LU6 ANDHRA BK 5-Jul-16 96.2214 7.6650 2 100 96.2214 7.6650 INE434A16LX0 ANDHRA BK 29-Jul-16 95.7570 7.6650 1 50 95.7570 7.6650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com