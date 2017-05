Jan 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.7322 7.0007 1 50 99.7322 7.0007 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.6501 7.1196 2 41 99.6511 7.0997 INE090A16V66 ICICI BK 22-Jan-16 99.5943 7.0802 1 50 99.5943 7.0802 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.5418 7.0005 1 25 99.5418 7.0005 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.5418 7.0005 1 25 99.5418 7.0005 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.5353 7.1003 1 25 99.5353 7.1003 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.5288 7.2001 1 5 99.5288 7.2001 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.5127 7.1494 1 5 99.5127 7.1494 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.4507 7.2001 1 5 99.4507 7.2001 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.4006 7.1000 1 25 99.4006 7.1000 INE008A16H24 IDBI BK 4-Feb-16 99.3430 7.0997 1 5 99.3430 7.0997 INE090A162D5 ICICI BK 11-Feb-16 99.2263 7.4895 1 5 99.2263 7.4895 INE008A16YW7 IDBI BK 15-Feb-16 99.1310 7.1103 2 100 99.1310 7.1103 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.1514 7.0998 1 500 99.1514 7.0998 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.0558 7.1004 1 200 99.0558 7.1004 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 98.8624 7.5000 1 25 98.8624 7.5000 INE705A16NH2 VIJAYA BK 26-Feb-16 98.9653 7.2003 1 5 98.9653 7.2003 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.8812 6.9997 1 50 98.8812 6.9997 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 98.8419 7.2485 2 30 98.8419 7.2485 INE112A16JD8 CORPORATION BK 1-Mar-16 98.8383 7.1501 2 100 98.8383 7.1501 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 98.8387 7.1476 4 100 98.8387 7.1476 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.8496 7.0797 3 50 98.8496 7.0797 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 98.8500 7.4497 1 5 98.8500 7.4497 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.8622 7.1199 1 350 98.8622 7.1199 INE141A16VP6 OBC 3-Mar-16 98.8001 7.1497 1 50 98.8001 7.1497 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.8386 7.1481 2 125 98.8439 7.1152 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.8351 7.1700 1 75 98.8351 7.1700 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.7236 7.1501 1 75 98.7236 7.1501 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 98.7236 7.1501 1 25 98.7236 7.1501 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.7445 7.1398 1 250 98.7445 7.1398 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.6885 7.1333 4 150 98.6945 7.1002 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 98.6894 7.1283 2 100 98.6894 7.1283 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.6873 7.1398 2 70 98.6873 7.1398 INE999S16015 SHINHAN BK 9-Mar-16 98.6492 7.3499 1 40 98.6492 7.3499 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 98.6855 7.1498 1 25 98.6855 7.1498 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 98.6710 7.1249 1 100 98.6710 7.1249 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 98.6504 7.1335 2 75 98.6566 7.1003 INE238A16A98 AXIS BK 11-Mar-16 98.6473 7.1501 2 50 98.6473 7.1501 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.6492 7.1399 2 150 98.6492 7.1399 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 98.6012 7.0932 2 75 98.6038 7.0798 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.5945 7.1277 1 25 98.5945 7.1277 INE141A16VU6 OBC 15-Mar-16 98.5711 7.1499 2 90 98.5712 7.1496 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 98.4571 7.1498 1 75 98.4571 7.1498 INE238A16B06 AXIS BK 28-Mar-16 98.3151 7.1900 1 5 98.3151 7.1900 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.2919 7.2079 3 400 98.2937 7.2001 INE090A166A2 ICICI BK 11-Aug-16 95.5627 7.6001 1 0.15 95.5627 7.6001 INE008A16F26 IDBI BK 16-Aug-16 95.4848 7.5701 1 50 95.4848 7.5701 INE528G16B74 YES BK 23-Aug-16 95.2925 7.6728 1 0.1 95.2925 7.6728 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 93.0176 7.7180 2 25 93.0176 7.7180 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com