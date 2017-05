Jan 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.7904 6.9695 2 100 99.7922 6.9095 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.7111 7.0503 2 100 99.7111 7.0503 INE683A16HI1 THE SOUTH INDIAN BK 19-Jan-16 99.7103 7.0698 1 75 99.7103 7.0698 INE112A16IW0 CORPORATION BK 22-Jan-16 99.6545 7.0303 1 25 99.6545 7.0303 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.5964 7.0434 2 150 99.5972 7.0294 INE238A16YX8 AXIS BK 27-Jan-16 99.5546 7.0999 2 250 99.5546 7.0999 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.5386 7.0497 3 355 99.5386 7.0497 INE141A16VG5 OBC 28-Jan-16 99.5386 7.0497 1 25 99.5386 7.0497 INE112A16IT6 CORPORATION BK 29-Jan-16 99.5127 7.1499 2 75 99.5093 7.1995 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.5353 7.1003 2 10 99.5353 7.1003 INE705A16NE9 VIJAYA BK 1-Feb-16 99.4583 7.0999 1 5 99.4583 7.0999 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.4430 7.0498 1 50 99.4430 7.0498 INE141A16VI1 OBC 2-Feb-16 99.4438 7.0396 1 25 99.4438 7.0396 INE608A16KZ6 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-16 99.4198 7.1003 1 200 99.4198 7.1003 INE008A16H81 IDBI BK 3-Feb-16 99.4223 7.0695 2 100 99.4223 7.0695 INE608A16LG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Feb-16 99.3429 7.5446 1 3 99.3429 7.5446 INE608A16LH2 PUNJAB AND SIND BK 15-Feb-16 99.2088 7.0998 1 5 99.2088 7.0998 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 99.1454 7.1504 1 0.25 99.1454 7.1504 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 98.9796 7.0997 3 75 98.9796 7.0997 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 98.9796 7.0997 2 50 98.9796 7.0997 INE238A16D53 AXIS BK 29-Feb-16 98.9149 7.1501 2 245 98.9149 7.1501 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.8999 7.2501 1 75 98.8999 7.2501 INE141A16VO9 OBC 1-Mar-16 98.8919 7.1752 1 200 98.8919 7.1752 INE667A16FO6 SYNDICATE BK 1-Mar-16 98.9064 7.0803 2 75 98.9064 7.0803 INE238A16F28 AXIS BK 2-Mar-16 98.8881 7.2001 1 5 98.8881 7.2001 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.8766 7.1500 1 50 98.8766 7.1500 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.8657 7.2199 2 10 98.8782 7.1397 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.8408 7.1344 4 175 98.8431 7.1202 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 98.8527 7.1801 1 150 98.8527 7.1801 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 98.8415 7.1301 2 100 98.8415 7.1301 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.8415 7.1301 1 95 98.8415 7.1301 INE667A16FQ1 SYNDICATE BK 4-Mar-16 98.8504 7.0747 2 75 98.8504 7.0747 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.8351 7.1700 1 50 98.8351 7.1700 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 98.8654 7.0997 2 25 98.8654 7.0997 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 98.7894 7.0997 1 50 98.7894 7.0997 INE434A16KQ6 ANDHRA BK 7-Mar-16 98.7809 7.1502 1 50 98.7809 7.1502 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 98.7809 7.1502 1 25 98.7809 7.1502 INE457A16HF6 BK OF MAHARASHTRA 8-Mar-16 98.7618 7.1501 3 550 98.7618 7.1501 INE457A16HF6 BK OF MAHARASHTRA 8-Mar-16 98.7809 7.1502 1 400 98.7809 7.1502 INE141A16VQ4 OBC 8-Mar-16 98.7652 7.1303 2 250 98.7652 7.1303 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 98.7704 7.0999 1 50 98.7704 7.0999 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 98.7479 7.1202 5 175 98.7479 7.1202 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 98.7363 7.1872 3 75 98.7340 7.2002 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.7514 7.1000 1 5 98.7514 7.1000 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 98.7427 7.1501 1 0.1 98.7427 7.1501 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 98.7236 7.1501 1 75 98.7236 7.1501 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 98.7289 7.1201 1 25 98.7289 7.1201 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 98.7135 7.0999 2 100 98.7135 7.0999 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 98.6512 7.1292 9 450 98.6502 7.1345 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 98.6436 7.1699 2 50 98.6436 7.1699 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 98.6566 7.1003 1 50 98.6566 7.1003 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 98.5960 7.1200 1 25 98.5960 7.1200 INE090A162A1 ICICI BK 27-Jul-16 95.9050 7.6024 1 0.02 95.9050 7.6024 INE434A16MD0 ANDHRA BK 11-Aug-16 95.6364 7.5699 1 25 95.6364 7.5699 INE238A16F93 AXIS BK 13-Dec-16 93.2750 7.6500 1 25 93.2750 7.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com