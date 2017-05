Jan 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16H65 IDBI BK 8-Jan-16 99.9429 6.9511 1 25 99.9429 6.9511 INE008A16H73 IDBI BK 15-Jan-16 99.7980 7.3879 2 75 99.7980 7.3879 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 99.7303 7.0505 1 50 99.7303 7.0505 INE112A16IV2 CORPORATION BK 25-Jan-16 99.6184 6.9902 2 125 99.6206 6.9504 INE237A16J33 KOTAK MAH BK 25-Jan-16 99.6223 6.9192 1 25 99.6223 6.9192 INE008A16H16 IDBI BK 28-Jan-16 99.5583 7.0407 1 75 99.5583 7.0407 INE008A16G74 IDBI BK 29-Jan-16 99.5265 7.2354 1 50 99.5265 7.2354 INE705A16ND1 VIJAYA BK 29-Jan-16 99.5353 7.1003 1 25 99.5353 7.1003 INE141A16VH3 OBC 29-Jan-16 99.5321 7.1494 1 12.5 99.5321 7.1494 INE608A16LC3 PUNJAB AND SIND BK 29-Jan-16 99.5546 7.0999 1 5 99.5546 7.0999 INE141A16VJ9 OBC 1-Feb-16 99.4688 7.2194 1 50 99.4688 7.2194 INE008A16H40 IDBI BK 2-Feb-16 99.4628 7.0406 1 245 99.4628 7.0406 INE705A16NF6 VIJAYA BK 2-Feb-16 99.4606 7.0696 1 100 99.4606 7.0696 INE008A16H81 IDBI BK 3-Feb-16 99.4438 7.0396 2 150 99.4438 7.0396 INE238A16ZF2 AXIS BK 9-Feb-16 99.3238 7.0998 1 50 99.3238 7.0998 INE141A16SU2 OBC 12-Feb-16 99.2642 7.1199 2 150 99.2642 7.1199 INE008A16YX5 IDBI BK 16-Feb-16 99.1964 7.0402 1 1 99.1964 7.0402 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 99.0852 7.1699 1 25 99.0852 7.1699 INE667A16FM0 SYNDICATE BK 22-Feb-16 99.0435 7.4999 1 5 99.0435 7.4999 INE608A16LJ8 PUNJAB AND SIND BK 23-Feb-16 99.0233 7.5002 1 5 99.0233 7.5002 INE095A16RH9 INDUSIND BK 24-Feb-16 99.0274 7.1697 4 125 99.0274 7.1697 INE112A16IX8 CORPORATION BK 26-Feb-16 98.9986 7.1002 1 175 98.9986 7.1002 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 99.0000 7.0901 1 100 99.0000 7.0901 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 99.0081 7.1700 1 25 99.0081 7.1700 INE141A16VM3 OBC 26-Feb-16 98.9917 7.2898 1 5 98.9917 7.2898 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 98.9629 7.5002 1 5 98.9629 7.5002 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.9375 7.1268 4 150 98.9385 7.1201 INE141A16VL5 OBC 29-Feb-16 98.9385 7.1201 1 75 98.9385 7.1201 INE095A16RG1 INDUSIND BK 29-Feb-16 98.9026 7.4999 1 5 98.9026 7.4999 INE008A16G17 IDBI BK 29-Feb-16 98.9301 7.3099 1 5 98.9301 7.3099 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.9149 7.1501 1 50 98.9149 7.1501 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 98.9341 7.1499 1 50 98.9341 7.1499 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 98.9149 7.1501 1 50 98.9149 7.1501 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 98.9341 7.1499 1 50 98.9341 7.1499 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 98.8843 7.3540 1 0.1 98.8843 7.3540 INE112A16JB2 CORPORATION BK 3-Mar-16 98.8813 7.1197 3 300 98.8813 7.1197 INE141A16VP6 OBC 3-Mar-16 98.8813 7.1197 2 250 98.8813 7.1197 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 98.8958 7.1497 1 5 98.8958 7.1497 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 98.8533 7.1761 5 250 98.8527 7.1801 INE036D16GX7 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-16 98.8578 7.1478 1 200 98.8578 7.1478 INE565A16AI5 INDIAN OVERSEAS BK 4-Mar-16 98.8719 7.1803 1 100 98.8719 7.1803 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 98.8575 7.1497 1 25 98.8575 7.1497 INE040A16AM1 HDFC BK 4-Mar-16 98.8688 7.2002 1 5 98.8688 7.2002 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 98.7818 7.1449 1 75 98.7818 7.1449 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 98.7698 7.1036 4 275 98.7661 7.1250 INE705A16LE3 VIJAYA BK 9-Mar-16 98.7499 7.2197 3 250 98.7499 7.2197 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 98.7618 7.1501 1 5 98.7618 7.1501 INE112A16JC0 CORPORATION BK 10-Mar-16 98.7504 7.1058 1 100 98.7504 7.1058 INE667A16FP3 SYNDICATE BK 10-Mar-16 98.7443 7.1409 1 100 98.7443 7.1409 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 98.7601 7.0499 1 75 98.7601 7.0499 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 98.7254 7.1399 1 50 98.7254 7.1399 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 98.7280 7.1252 1 22 98.7280 7.1252 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 98.6492 7.1399 1 50 98.6492 7.1399 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 98.6380 7.1999 1 0.85 98.6380 7.1999 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 98.5960 7.1200 1 25 98.5960 7.1200 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 98.5161 7.1400 1 25 98.5161 7.1400 INE040A16AN9 HDFC BK 29-Mar-16 98.4067 7.1201 1 50 98.4067 7.1201 INE090A16X56 ICICI BK 31-Mar-16 98.3319 7.1998 1 50 98.3319 7.1998 INE008A16E92 IDBI BK 10-Jun-16 96.8667 7.5200 2 50 96.8667 7.5200 INE565A16AH7 INDIAN OVERSEAS BK 10-Jun-16 96.8780 7.5401 1 50 96.8780 7.5401 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 96.7491 7.5707 4 230 96.7369 7.6000 INE090A16Z39 ICICI BK 15-Jun-16 96.7688 7.5700 1 50 96.7688 7.5700 INE090A16Y97 ICICI BK 17-Jun-16 96.6980 7.5999 1 5 96.6980 7.5999 INE008A16F91 IDBI BK 8-Sep-16 95.1392 7.5500 1 100 95.1392 7.5500 INE238A16F51 AXIS BK 2-Dec-16 93.4943 7.6500 4 100 93.4943 7.6500 INE090A163D3 ICICI BK 9-Dec-16 93.3744 7.6400 2 200 93.3744 7.6400 INE090A168D2 ICICI BK 30-Dec-16 92.9927 7.6400 1 25 92.9927 7.6400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com